Ideas, no ideologías

Chicas y muchachos que gobiernan para una minoría, terminen por favor con las ideologías y pongan al país en movimiento con ideas.

No hablen más hasta las próximas elecciones nacionales de la oposición porque hoy no existe. No le mientan más a la gente. Traten de arreglar sus problemas puertas para adentro y dejen de ver enemigos donde ni siquiera hay adversarios.

Oposición fue la de Balbín a Perón, Alfonsín a Luder, Menem a Angeloz, Duhalde a De La Rúa, Kirchner a Duhalde o Macri a Cristina Fernández.

Hoy no hay oposición porque no hay ideas en ninguna opción política de las vigentes y ese es un problema muy grave a solucionar.

Están todos peleados en el Frente que gobierna, en las agrupaciones que dicen ser de Izquierda pero son anarquistas porque hacen lo que les viene en ganas en las rutas y calles del país y están fragmentadas en mil pedazos. Quienes pregonan ser liberales, están en una interna feroz para ver quién se come lo que quede después de la pandemia, los gremios no eran y ahora menos serán creíbles, las mentirosas organizaciones sociales, todos sabemos cuál fue y es su objetivo en la presencia callejera, arreando como ganado a inocentes que no tienen idea para qué van a una manifestación, sin reparar en las edades de los participantes que pueden ser bebés en cochecitos o abuelos con bastones. Todo les viene bien mientras sean muchos molestando a todo el que necesita circular con libertad, como reza en la Constitución Nacional.

Lamentablemente esta es la foto de la Argentina pandémica en economía, seguridad, salud, educación y si se puede llamar así… política.

Ricardo Bustos



MISIONES