Mundial 2026: Inglaterra ganó el grupo L, Croacia entró segundo y Ghana tercero

En la definición del grupo L del Mundial 2026, Inglaterra derrotó 2 a 0 a Panamá y quedó primero. Además, Croacia derrotó 2 a 1 a Ghana y los dos clasificaron a 16avos de final.

El primer tiempo de Inglaterra fue flojo y no fue preciso en ataque, algo que ya le había pasado la fecha pasada en el empate 0 a 0 con Ghana.

Recién lo pudo destrabar a los 17′ del complemento en un córner. Jude Bellingham la agarró de volea de zurda y puso el 1 a 0.

¡CLARO, JUDE! Bellingham metió el zurdazo dentro del área tras el centro y marcó el primero de Inglaterra vs. Panamá.



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Cinco minutos después, el propio Bellingham armó una jugada por izquierda, tiró el centro y Harry Kane aumentó la diferencia con un cabezazo.

NO PODÍA FALTAR EL DE ÉL: Bellingham sacó un centro perfecto y Harry Kane cabeceó para el 2-0 de Inglaterra ante Panamá.



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En el otro partido del grupo, Croacia venció 2 a 1 a Ghana y clasificó como segundo. Petar Sucic abrió el marcador en el primer tiempo con un preciso derechazo desde afuera.

Los africanos lo igualaron en un tiro libre al área que empujó Derrick Luckassen pero los europeos volvieron a ponerse al frente en un córner con un cabezazo de Nikola Vlašić.

CENTRO DE LUKA MODRIC Y CABEZAZO DE VLASIC: la fórmula de Croacia para llegar al 2-1 ante Ghana.



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Si Colombia queda primera en el Grupo K enfrentará a Ghana. Si Portugal vence a los cafeteros va contra los africanos y los sudamericanos quedan emparejados con Croacia.

Inglaterra iría contra Senegal, algo que se terminará de confirmar cuando finalice la tercera fecha de la fase de grupos después de la medianoche.