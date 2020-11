Nuestros perros y gatos también se benefician al recibir raciones naturales ideales para cubrir las necesidades fisiológicas propias de cada especie respetando su naturaleza. Pero no es lo mismo alimentar a un gato que a un perro.



Debemos elegir ingredientes de primera calidad, orgánicos y frescos, no restos de nuestras comidas. Los veterinarios formulan y diseñan dietas a la medida de cada animal, según sea su especie, edad, estado general y particular. En la alimentación se debe tener en cuenta que sea sin colorante y todos los trocitos del mismo color en bolsa cerrada.

En esta ocasión, Río Negro consultó a la médica veterinaria María de los Ángeles Pirola, de Allen, quien nos aconsejareplantearnos si queremos seguir alimentando a los animales de compañía de la manera que lo hacemos y agrega que “ya es momento de tomar consciencia”.

Pirola advierte que en los alimentos comerciales se debe tener cuidado de no caer en todo lo que dicen las publicidades que no siempre suelen ser saludables. Existen pocas marcas “ultrapremium”, que se caracterizan por tener sus conservantes de origen natural marcando la diferencia sustancialmente.



Esto nos lleva a preguntarnos qué comían los lobos y gatos antes, y la realidad es que cazaban sus presas y primero comían sus vísceras llenas de semillas y vegetales, para finalmente devorar las partes musculares de la presa.

“Actualmente, a nuestros perros y gatos desde hace años los alimentamos con productos industrializados, que vienen en bolsas, ultraprocesados, llenos de cosas buenas y otras no tanto”, explica la profesional.

Se debe elegir ingredientes de primera calidad, orgánicos y frescos evitando restos de comidas. Para cada animal variarán las proporciones y cantidades, pero en línea general deberían comer carne de distintos tipos, frutas, verduras, huevos, aceites de excelente calidad, legumbres y probióticos como kéfir y chucrut; además de suplementos naturales como espirulina y cúrcuma. La alimentación basada en productos envasados (trocitos) o en comida (carne básicamente).

“Lo cierto es que cada vez son más las familias que eligen alimentación consciente y natural, no quiero disentir con las marcas, solo generar consciencia y que cada quien elija lo mejor para sus animales”, concluye Pirola.

Tips para la dieta de las mascotas

El listado de comidas recomendable:

Carnes: magra vacuna, corazón, hígado, pollo, cerdo.

Verduras: zapallitos, calabaza, zanahoria, acelga, espárragos.

Frutas: manzanas, peras, arándanos, frutilla.

Aceite de oliva, coco, pescado.

Si es carne cruda, es recomendable freezzarla72 horas antes, para disminuir riesgo de contagio de parásitos y bacterias.

Alimento comercial envasado (lo más común, pero no por eso lo mejor).

Dietas Barf (llamadas también fisiológicas). Dietas caseras naturales (a base de carne, básicamente cocida).

Alimento sin colorante. Todos los trocitos de la bolsa del mismo color en bolsa cerrada, recomendada por su veterinario de confianza.

No hacer cambios bruscos y aprovechar a replantearse si se quiere seguir alimentando así a los animales de compañía.

La cantidad total que debe comer un perro por día dependerá desus condiciones propias de raza, edad, sexo y particulares de cada etapa de la vida. Por ejemplo: si tu perro pesa 5 kilos y le das una cucharada de carne magra de vaca cocida, o si pesa 40 kilos y le das una manzana, no estarás alterando su alimentación.