Impulsan una expropiación para regularizar la toma más grande en Bariloche

Concejales de la oposición promueven la expropiación de las tierras donde se conformó hace ya diez años el barrio Alun Ruca, al este del arroyo Ñireco, y aseguraron que hay programas del gobierno nacional que podrían acompañar esa operatoria. Desde el Ejecutivo muestran poca disposición para acompañar el proyecto, pero no expusieron por ahora ninguna otro mecanismo para regularizar esa toma.

El barrio Alun Ruca está asentado en un predio de 20 hectáreas que pertenece a la empresa roquense Roque Mocciola y alberga actualmente a más de 2.000 personas, según calculó la dirigente vecinal Cecilia Betancourt.

Afirmó que los intentos de que el municipio adquiera las tierras mediante una negociación de partes con el propietario, como ocurrió por ejemplo en la toma 29 de Septiembre, chocó con la imposibilidad económica. “Siempre nos dijeron que no había plata -dijo Betancourt-. Pero el camino debería ser la expropiación, porque mantener esta situación le sale muy caro a la municipalidad”.

Recordó que las tomas como Alun Ruca reciben energía eléctrica de tableros comunitarios que le generaron al municipio una importante deuda con la CEB, estimada hoy en 14 millones de pesos. La regularización derivaría en la inmediata colocación de pilares individuales. También sostuvo que cada familia recibe 20 garrafas al año y entregas periódicas de leña, que el Estado se podría ahorrar si las viviendas tuvieron gas de red. Algo imposible mientras se mantenga el actual litigio.

Los propietarios iniciaron una demanda judicial y hace unos cinco años llegó a obtener una orden de desalojo, que la provincia admitió de imposible cumplimiento. “El barrio ya era demasiado grande, necesitaban 6 policías por familia para hacerlo de acuerdo al procedimiento, y no les daba”, señaló la dirigente barrial.

Actualmente Alun Ruca está conformado por 485 lotes, pero “viven más de 600 familias, unas 2.000 personas”, estimó Betancourt. Si se concreta la expropiación sería la primera vez que el municipio apela a ese recurso para consolidar una toma.

“Es un camino largo pero el único posible”, señaló la concejal Julieta Wallace (FdT), una de las firmantes del proyecto de ordenanza, que necesita ocho votos y el necesario apoyo del bloque oficialista. En la reunión de la comisión de Economía del último lunes se evaluó la iniciativa con la presencia del presidente del Instituto de Tierras y Viviendas, Javier Giménez, quien dijo que el municipio tiene intención de avanzar en la regularización del barrio, pero todavía no definió la metodología.

Wallace dijo que el Alun Ruca es uno de los 28 barrios de Bariloche (y 4.400 de todo el país) que fueron relevados e incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares, creado por ley en 2018, y permitió avanzar en la “integración socio urbana” de esos conglomerados”. Dijo que ese programa ya costeó en esta ciudad las redes de agua de los barrios Eva Perón y Arrayanes y ahora aportará los fondos para el gas de Nueva Jamaica y el barrio Wanguelén. Dijo que el Renabap también puede aplicar partidas a procesos de expropiación “pero la gestión debería realizarla el Ejecutivo”.

En el proyecto de ordenanza el artículo primero declara al inmueble de 20 hectáreas que pertenece a Mocciola “de utilidad pública y sujeto a expropiación” y en el siguiente define como “sujeto expropiante” al municipio. Si es aprobada esa normativa, luego debería pasar a la Legislatura, ya que las expropiaciones deben salir por ley provincial. Wallace reconoció que no es un trámite rápido y que difícilmente se resuelva este año. Dijo que el municipio no incluyó partida alguna con ese fin en el presupuesto vigente. Pero su bloque pugnará para que esté previsto en el presupuesto 2022. Recordó de todos modos que no se debe descartar una expropiación con fondos nacionales.

La ecuación económica y el antecedente

El tratamiento en el Concejo de la expropiación para regularizar Alun Ruca está a cargo por ahora de la comisión de Economía, que debe evaluar antes que nada su viabilidad presupuestaria. En la última reunión el titular del Instituto de Tierras y Viviendas formuló algunos reparos y los autores de la iniciativa le pidieron que los aporte por escrito. Los concejales del oficialismo todavía no han fijado postura.

Wallace dijo que las tierras a expropiar tienen un valor fiscal de 13 millones de pesos (actualizado a 2020) y que por ley esa suma se puede ajustar hasta un máximo del 30%, de modo que la municipalidad podría obtener las tierras “por unos 20 millones de pesos”.

Señaló que continuar en la situación actual le genera costos al Estado, porque debe cargar con las millonarias facturas que le envía la CEB por el consumo de los tableros comunitarios. También dijo que “los vecinos están dispuestos a pagar los lotes en un plan de financiamiento”.

La líder barrial Cecilia Betancourt aseguró que ese fue siempre el plan de la comisión de Tierras del Alun Ruca y que en algún momento le propusieron al municipio crear un fondo y abrir una cuenta bancaria que recibiera depósitos mensuales de los vecinos, con el propósito de aplicarlos a la compra pero les dijeron que “no era posible”.

Wallace recordó que Alun Ruca es la toma más grande de Bariloche. Dijo que en otra toma importante, 29 de Septiembre, el municipio selló un acuerdo con el propietario sin desembolsar dinero, mediante un canje de tierras.