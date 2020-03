Madres de la Plaza de Neuquén: "haremos después la marcha del 24 M"

“Más adelante buscaremos otra fecha y haremos la marcha, el 24 de marzo se recuerda en la calle”, dijo a Rio Negro Inés Ragni, Madre neuquina. Inés Ragni y Lolín Rigoni no liderarán hoy la marcha en repudio por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1.976, en reclamo de aparición con vida de los desaparecidos y de Justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado debido a la pandemia por coronavirus.

“Jamás llueva o truene hemos suspendido una marcha, pero ante este gran problema mundial hemos tenido que decir que se suspendía”, explicó Inés.

Las Madres filial Neuquén Alto Valle recibirán el honoris causa de la UNC. (Foto: Florencia Salto)

Desde sus casas, Inés Rigo de Ragni y Lolin Rigoni, con el sostén del grupo de Apoyo a las Madres y los 30 mil, realizaron videos para compartir por whatsapp. Lo mismo realizó la APDH Neuquén y los Jóvenes por la Memoria, para tener presencia en las redes ante la imposibilidad de salir y la recomendación de resguardo sanitario.

“No fueron inconductas, fue genocidio, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación”, fue el mensaje consensuado entre los organismos que anualmente lideran y coordinan la Marcha del 24.

“Costó mucho, pero coincidimos en esta consigna para la 44 marcha que ahora se posterga, no la exigencias que seguimos llevando a cabo desde el 24 de marzo de 1976 hasta este 2020”, sostuvo Inés.

Agregó que “las madres Neuquén y Alto Valle decimos que la calle no se deja, que nos escuche el pueblo. Es lo que queremos de jóvenes y mayores. No se pueden bajar los brazos. Desde que estamos en la calle hacemos reclamos a todos los gobiernos, somos independientes de todos los gobiernos, así somos las Madres de Neuquén: le podemos reclamar a éste gobierno, al que se fue y al otro, y al otro; y a los que vendrán mientras Dios nos de vida, no nos callamos con ningún gobierno”, reiteró.

Desde la organización regional “Jóvenes por la Memoria” se hicieron eco de la campaña de redes a nivel nacional para colgar un pañuelo blanco en casas y departamentos en señal de apoyo a la marcha que no se puede realizar.

Desde la organización de ex detenidas – desaparecidas, también se hicieron eco de la campaña “subí imágenes y proyectalas”, para ilustrar en paredes familiares, chats de amigos y de ser posible en las paredes de los edificios, las imágenes con los videos que circulan de los rostros de detenidas – desaparecidas y la búsqueda de los bebés apropiados que aún no conocen sobre su identidad.

Imágenes de pañuelos blancos en frentes de viviendas en Huincul (gentileza)

Con sencillas palabras, Inés Ragni insistió en que “los desaparecidos son 30 mil, o 40 mil, o uno solo, hay que reclamarlo: hay muchas Madres que ya no están en este mundo y quién reclama por ellos?, el olvido…en las Madres no hay olvido, hay memoria”.

“No estamos de acuerdo con muchas cosas de este gobierno: hay que cumplir con la Justicia que está muy lerda, aún estamos esperando la fecha del próximo jucio. Sabemos que acá han pasado cosas muy difíciles, pero queremos que los jueces que están en el Tribunal nos digan la verdad, que no nos sigan mintiendo: y eso se lo vamos a reclamar a éste Presidente, a los otros y a los que vengan”, finalizó.