Inician plan para regularizar la tenencia de lotes con tenencia precaria en Chichinales

Para poder regularizar la titularidad de tierras que desde hace años son ocupadas por familias con una tenencia precaria, el municipio local puso en marcha un plan para avanzar en el otorgamiento de la titularidad de las parcelas.

Si bien la situación era conocida desde hace varios años, una serie de venta de lotes y de pedidos realizados al municipio, advirtieron sobre la situación, y generaron la puesta en marcha el programa para regularizar la tenencia de las tierras.

“El problema es que no está permitida la venta de terrenos con tenencia precaria; pero esto ocurre, y luego las familias que adquirieron un lote de esta manera, luego tienen inconvenientes porque los lotes no fueron saldados con el municipio, o por no poder acceder a servicios por no tener la titularidad como corresponde”, indicó el intendente de Chichinales, Alberto Pacenti.

Detalló que, por ejemplo, en el barrio Otto Krause el municipio logró acceder a las tierras tras un proceso de expropiación avalado por la legislatura, y hace poco tiempo el municipio obtuvo la titularidad de los terrenos.

Sin embargo, las familias que desde hace décadas viven en el lugar, contaban con una tenencia precaria sobre la parcela que ocupan.

En otro caso, en el sector oeste de la planta urbana, un grupo de lotes fueron cedidos hace varios años al IPPV para la construcción de viviendas. Aunque las casas no se levantaron, las tierras fueron vendidas posteriormente por el municipio a vecinos de la localidad.

“Entonces nos encontramos con algunas personas que, tras comprar y pagar un terreno, vienen al municipio y se encuentran que la parcela no podía ser vendida o que tiene una deuda por ser un terreno social”, indicó el jefe comunal.

Pacenti remarcó que “para evitar estos problemas, por un lado hemos advertido a los vecinos que antes de hacer una compra, primero consulten en el municipio sobre el terreno”.

Pero al mismo tiempo señaló que el objetivo es avanzar con un plan que permita regularizar la titularidad de las tierras que fueron vendidas u otorgadas durante los últimos años a personas que cuentan con una tenencia precaria.

“La provincia implementó planes para poder avanzar en programas de regularización de lotes, que a su vez posibilitan el acceso a planes de infraestructura, por lo que queremos avanzar con un plan para lograr este objetivo”, dijo finalmente.