Insisten con la incompatibilidad de funciones de Sergio Soto en Plottier

La incompatibilidad de funciones de Sergio Soto, como concejal y presidente de la Cooperativa de Plottier, volvió a ser un tema de discusión en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

Los concejales del Frente Grande interpretaron que la carta orgánica municipal establece que el ejercicio de las funciones de las autoridades municipales, electas o designadas, incluyendo las de los agentes municipales, serán incompatibles en grado absoluto “con la condición de ser propietario, director, socio, administrador, gerente o mandatario de empresas que celebren contratos de suministros, obras, concesiones o prestaciones de servicios con la Municipalidad de Plottier”.

Eloy Huento y Paula Giraudo dicen que el reglamento interno “establece claramente que el régimen de licencias alude a que sea en caso de enfermedad, como único motivo por el cual un concejal puede solicitar licencia”.

Soto respondió que en diciembre se realizó la misma denuncia y que la fiscalía lo desestimó “entendiendo que no se infringía la ley”. El concejal del MPN pidió una prórroga de esa licencia por un año y le fue otorgada por seis meses. Por lo tanto volvió a pedir la extensión de esa licencia sin goce de haberes.

El concejal dijo que los cuestionamientos vienen de un grupo político adversario “que pretende usar cualquier acción para tener prensa”.

La discusión de su licencia se debía tratar sobre tablas la sesión pasada, pero los concejales no dieron lugar, y deberá pasar por comisión antes de que llegue al recinto. Soto destacó el “uso de chicanas” y el uso de “baches” para demorar el tratamiento del asunto.

Soto argumentó que la carta orgánica “es muy clara y habla de la incompatibilidad del ejercicio de las dos funciones. Y nunca existió el ejercicio de las dos funciones”.

El concejal y titular de la cooperativa expresó: “Yo no voy a hacer uso de la función de concejal. Si el viernes no me amplían la licencia –no se consiguen los votos- el lunes está mi renuncia a disposición del Concejo Deliberante”.

El candidato a intendente manifestó su preferencia por presidir la cooperativa porque se considera “un hombre ejecutivo”. Al perder en las elecciones como jefe comunal, Soto pudo acceder a integrar una banca como primer concejal electo. Similar recurso que obtuvo Marcelo Bermúdez en Neuquén capital.

“Siempre sucedió en la localidad que los candidatos a intendente se retiraban y desaparecían. Entonces mi intención fue honrar el acompañamiento en los urnas por parte de la comunidad teniendo presencia a pesar de las críticas”, manifestó Soto.

El concejal detalló “Yo fui y recibí mi diploma como el resto de los concejales. Nunca asumí. Antes de asumir el 10 de diciembre me pedí una licencia extraordinaria”.