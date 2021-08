Investigan la participación de un tercero en la muerte de un motociclista en el centro de Neuquén

Hace casi un mes, el 21 de julio, a primeras horas de la mañana, un siniestro vial tuvo lugar en la esquina de Belgrano y Brown, en él murió un motociclista. En el lugar del hecho, todo indicaba que había derrapado solo, producto del agua en la calzada. Sin embargo, hay una causa que investiga la fiscalía en la que se tiene la hipótesis de la participación de un tercero en el accidente. Su hermana pide justicia y asegura que no se trató de una negligencia del motociclista.

El motociclista que murió esa mañana producto del impacto que sufrió al salir despedido de su moto fue identificado como Ignacio Borrachia. Tal como informó el día del hecho, el subdirector de Tránsito, Juan Ibarra, el joven llevaba casco pero falleció a los minutos de arribar al hospital Castro Rendón por los politraumatismos ocasionados en la caída contra el asfalto.

La principal hipótesis en su momento fue que producto de la calzada mojada, Ignacio había perdido el control de su moto y había derrapado. Sin embargo, se señaló que se relevarían las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos.

Su hermana, Eugenia, en diálogo con AM Cumbre, señaló que varios testigos del accidente se pusieron en contacto con ella para aclararle que "no había sido solamente una negligencia de mi hermano sino que podría llegar a haber un tercero involucrado".

Además, la joven confirmó que pudo acceder a cuatro videos de cámaras de seguridad desde los cuales se puede reconstruir todo el accidente y que en ellos aparece una camioneta de una empresa de servicios que podría haber tocado a la moto y ser la responsable del siniestro donde perdió la vida Ignacio.

"Yo vi todo el accidente, tengo cuatro videos en mis manos que la fiscalía también los tiene porque nos presentamos y le dimos todo el material que teníamos junto con los testigos, que nos ayudaron un montón", confió Eugenia quien detalló que la causa quedó en manos del fiscal Andrés Azar.

Desde fiscalía confirmaron que hay una investigación en curso y que en ella se analiza la participación de un tercero en el hecho, pero que aún no se formularon cargos a ninguna persona.

"Yo lo que quiero es que se esclarezca esto y que no quede como un hecho aislado, de que solo fue un accidente porque no lo fue, aparentemente hay muchas cosas atrás que no se saben", aseguró Eugenia Borrachia.

Además, la hermana del joven fallecido, aseguró que intentan dar con el conductor de una eco sport gris o beige que llegó al lugar momentos después del hecho para agradecerle por haber acompañado a su hermano en los últimos minutos de vida.