Ipross frena controles y prácticas programadas por el covid-19

Los afiliados al Ipross de ciudades con circulación comunitaria de coronavirus no tendrán cobertura para controles o prácticas médicas programadas durante los próximos días.

La obra social del Estado rionegrino envió una circular el miércoles a todos sus prestadores, advirtiendo que hasta nuevo aviso sólo se reconocerán las atenciones de “emergencias impostergables”.

La decisión generó malestar entre profesionales de la salud, quienes advirtieron el riesgo de dejar en manos de los afiliados la evaluación sobre la urgencia de su caso.

“Vamos a seguir recibiendo pacientes que llegan tarde a la consulta, cuando queda poco por hacer o cuando las prácticas de urgencia dejan consecuencias más severas”, advirtió un médico del Alto Valle que se comunicó con RÍO NEGRO para expresar su desacuerdo.

Otro profesional, del ámbito de la kinesiología, también alertó que se interrumpirán procesos de recuperación, incluso de casos de covid-19.

Los afiliados también se expresaron ante el nuevo escenario. “Tenía una cirugía ginecológica y la médica me mostró la comunicación de Ipross, diciendo que tenemos que esperar. Mi caso no es urgente y la práctica se puede postergar, pero la médica también me dijo que están teniendo problemas para que el Ipross reconozca los hisopados de covid a mujeres embarazadas que están por dar a luz. ¿Están tomando estas medidas por prevención o porque quieren reducir el gasto?”, se preguntó S. desde Cipolletti.

Desde la obra social emitieron un comunicado asegurando que los objetivos principales de la medida son “bajar el nivel de contagio” y reducir la circulación de personas en las ciudades más comprometidas por el aumento de casos positivos de coronavirus.

El presidente del Ipross, Alejandro Marenco, sostuvo que “en base a la resolución del Ministerio de Salud, la evolución epidemiológica que evaluamos y la escasez de camas de Terapias Intensivas con apoyo respiratorio mecánico, decidimos autorizar internaciones que sean de suma urgencia o corra riesgo la vida, y todo lo que es reprogramable pasarlo para una segunda fase”.

Por lo tanto, la Secretaría General y Técnica de la obra social resolvió, a través de la Circular Nº 03/2020, que las urgencias e internaciones se gestionarán en los centros prestadores, presentando únicamente el carnet de la obra social “hasta que la situación epidemiológica mejore” y que “quedarán excluidas de esta definición las prácticas programadas y controles”.

También se detalló que en casos de emergencias impostergables no se cobrará el coseguro de las prácticas realizadas.

“La reprogramación de toda práctica que en este momento requiere internación o atención específica en centros autorizados por el Ipross es para evitar la ocupación de camas que para nosotros tienen un alto valor estratégico en este momento, y evitar la circulación de los afiliados en un contexto de alta propagación del virus”, enfatizó Marenco.

En relación con las internaciones, se recordó que es el Ministerio de Salud quien coordina las mismas y garantiza la prestación a los afiliados, tanto en el sector público como privado.

“Teniendo en cuenta que el Alto Valle es la zona con más ocupación de camas, que Ipross no es la única obra social y que PAMI tiene alta carga de internación porque el rango de edad es alto; hasta ahora los afiliados de Ipross están siendo atendidos”, finalizó Marenco.