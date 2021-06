Irán se prepara para recuperar sus clientes petroleros en el mercado asiático

El probable retorno del petróleo iraní está estableciendo lo que parece ser una batalla agresiva para abastecer un rincón del codiciado mercado asiático. Todo indica que el acuerdo nuclear de Irán se restablecerá en agosto y saldrá a buscar sus antiguos clientes.

Irán es un importante productor de condensados -petróleo ultraligero que es un subproducto de los campos de gas natural- y Corea del Sur es el mayor operador asiático con la infraestructura diseñada para convertirlo en productos petroquímicos utilizados para fabricar plásticos.

SK Innovation Co., Hanwha Total Petrochemical Co. y Hyundai Oilbank Co. solían comprar el condensado South Pars de Irán debido a la abundante oferta y los precios relativamente bajos, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron que los envíos se frenaran a partir de 2019. Las refinerías de Corea del Sur luego recurrieron a los condensados de Qatar y Australia, así como el petróleo West Texas Light y la nafta cruda y de Europa y África.

El posible levantamiento de las sanciones al petróleo iraní afectará a los mercados de condensado mucho más que al crudo debido a la importancia relativa de los suministros de la nación del Golfo Pérsico. Se estima que hay más de 100 millones de barriles de South Pars que se mantienen en tierra en Irán o en el extranjero en almacenamiento flotante y adherido.

Incluso, las exportaciones de South Pars durante la fase de desabastecimiento de inventario, que podría durar más de un año, podrían representar más de un tercio del mercado de condensados ​​comercializados del este de Suez. Una vez que termine esta fase, Irán probablemente enviará alrededor de 300.000 barriles diarios de South Pars.

Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear todavía enfrentan obstáculos, y las conversaciones en Viena se pospusieron hasta la próxima semana. Tanto Washington como Teherán deberán tomar "decisiones difíciles" que podrían alterar los distritos políticos nacionales.

Aparte de Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, China, Japón y se encontraban entre los principales compradores de South Pars antes de las sanciones. El grado solía venderse a unos 2 dólares el barril o más por debajo del condensado de campo desodorizado de Qatar, según los comerciantes, lo que lo convierte en una de las materias primas más baratas.