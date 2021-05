Ivanna Viale ocupó el lugar de Mauro Viale en radio y apuntó contra América: «no podía parar»

A pocos días de que se cumpla un mes de la muerte de Mauro Viale, su hija fue una de las que tomó la posta que dejó el periodista y condujo por primera vez "El Gíglico", del que su padre estaba al frente los domingos en Radio Rivadavia (AM 630).

Allí Ivanna Viale, quien es psicóloga, se hizo cargo del legado y se tomó unos minutos para recordar al periodista, a quien aseveró que cumpliría su deseo. "Voy a seguir por vos, por lo que vos querías", declaró la joven.

Además, tuvo fuertes declaraciones contra las autoridades del grupo América, canal donde trabajó Mauro hasta su última semana de vida.

“Por un mísero punto de rating te ponen, te sacan. Estoy acá para decir lo que mi papá no pudo”, indicó. Y sentenció “él estaba muy cansado, pero no podía parar porque... no voy a seguir. Los que saben, entienden”, apuntó al contagio del periodista.

Ivanna Viale se hará cargo del ciclo junto a Lucas Mella y Hernán Latcher, que inicialmente tenía tres horas - de 9 a 12 -, pero tras el deceso de su conductor principal será de 60 minutos. Las dos horas restantes serán ocupadas por Carolina Amoroso, Osvaldo Bazan y Adriana Amado.

Mauro Viale falleció el pasado 11 de abril, como consecuencia de las complicaciones derivadas del coronavirus. La noticia tomó por sorpresa a su familia y amigos, ya que trabajó hasta el día anterior a ingresar a la terapia intensiva.