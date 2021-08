Rumbo a las PASO: «yo no soy macrista», dijo el precandidato Jalabert

"Con Tortoriello, si bien los dos venimos de las empresas privadas, yo me he dedicado mucho al desarrollo urbano. Mi trabajo empresarial tiene una herencia social, somos distintos en ese aspecto. En cuanto a lo político él es macrista y yo no lo soy", aseguró Germán Jalabert, precandidato a disputado de Juntos para las PASO, al ser consultado sobre lo que diferencia con sus oponentes del partido en En eso estamos (RN RADIO 89.3).

