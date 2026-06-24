Ravier confirmó su primera conferencia como vocero presidencial tras renunciar a su banca en Diputados

Adrián Ravier formalizó su renuncia a la banca de Diputados y confirmó que este viernes a las 11 será presentado oficialmente en la Casa Rosada como nuevo vocero presidencial. En tanto, su debut formal en la función será el próximo martes a las 11, con su primera conferencia de prensa ante periodistas acreditados.

El economista, que ocupaba un escaño por La Pampa desde diciembre de 2025, informó que la Cámara de Diputados aceptó su dimisión. En un mensaje de despedida, agradeció a los votantes pampeanos y sostuvo que ejerció su mandato “con la misma convicción” con la que, según expresó, ha defendido a lo largo de su trayectoria académica y política las ideas de la libertad.

La llegada de Ravier a la vocería ordena un proceso de transición que en el Gobierno se venía trabajando desde hace semanas en el área de comunicación. En Balcarce 50 se definieron los primeros lineamientos de su estructura de trabajo y su vínculo institucional con el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández, quien tendrá un rol clave en la coordinación del área.

El objetivo oficial es que el nuevo vocero refuerce la comunicación de la gestión con foco en economía, anuncios de gobierno y reformas estructurales. En ese esquema, se prevé que Ravier participe de reuniones de Gabinete y mantenga una presencia activa en la agenda institucional.

En paralelo, en la Casa Rosada aclararon que el portavoz no integrará la mesa política encabezada por Karina Milei, donde se definen estrategias legislativas, negociaciones con aliados y el avance de las reformas en el Congreso. “No tiene nada que hacer ahí”, deslizan en el entorno presidencial, marcando una división clara entre la vocería y la toma de decisiones políticas.

El debut del nuevo funcionario ocurre en un contexto en el que el Gobierno busca reordenar su esquema de comunicación y reducir la centralidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las conferencias diarias. Si bien cuenta con el respaldo de Javier Milei y Karina Milei, la estrategia apunta a redistribuir vocerías y dar mayor peso a un perfil técnico en la difusión de la gestión.

En ese marco, el equipo de comunicación trabaja en un esquema de apoyo para las intervenciones públicas de Ravier, con el objetivo de instalar un estilo más sobrio, técnico y menos confrontativo con la prensa, en contraste con etapas anteriores.

El propio Ravier ya tuvo una primera aparición pública junto a Javier Milei en un evento de la Fundación Faro, donde el Presidente lo respaldó y destacó su capacidad para explicar las reformas económicas del Gobierno. Además, mantuvo reuniones en Casa Rosada con Manuel Adorni, Santiago Caputo y Fabián Fernández para ultimar detalles de su desembarco.

En su primer mensaje como vocero designado, Ravier aseguró que estará disponible para responder preguntas de la prensa acreditada con “transparencia, información y rigor técnico”.