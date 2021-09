Jimena Barón se quebró en ShowMatch: “Todavía tengo ataques de pánico”

Jimena Barón se quebró en ShowMatch, al ver a Viviana Saccone y Tito Díaz haciendo la coreografía de su tema "La tonta". La canción la había compuesto luego de la conflictiva relación que mantuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Apenas la dupla comenzó a bailar el tema musical, Barón rompió en llanto por lo que sus compañeros del jurado trataron de contenerla.

"¿Te puedo preguntar por qué las lágrimas?", le preguntó Marcelo Tinelli luego de la performance. Y ella explicó: "Esta canción es muy importante para mí. La canté en tu programa por primera vez. Me hace acordar de muchas cosas, algunas que pensé que habían quedado en el pasado, pero no… Entonces, sigue siendo muy significativa".

Sin parar de llorar, Jimena contó que su carrera musical venía muy bien, ya que después de "La tonta" lanzó "La cobra" pero que todo se frenó con la pandemia. "Desde entonces, no pude escuchar más mi música. Y justo hoy, cuando venía en el auto para acá, puse 'La cobra'. Hoy ya llegué medio rara…", indicó.

"Extraño mucho cantar, pero me da mucho miedo. Esta canción fue muy importante. En un momento pensé que 'La tonta' era mi pasado, que yo ya era 'La cobra', pero la pandemia me trajo muchas situaciones que me movieron muchas cosas", concluyó la cantante.