José María Listorti contra los antivacunas: “No es debatible”

El humorista y conductor José María Listorti, en su momento, había criticado la decisión de Los Nocheros de no querer vacunarse contra el coronavirus. “Dar el mensaje de que no se van a vacunar porque ‘están sanos’ me parece un acto egoísta. No es así. Estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había opinado Listorti al hablar de la decisión del grupo musical. En ese contexto, un grupo de personas increpó al actor pidiendo explicaciones sobre sus dichos.

“Quiero saber por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar”, le cuestionó una mujer en la calle, junto a otras personas que se encargaron de filmar el momento.

“No, no es un tema para mí debatible. No es debatible. Si tienen ganas de debatirlo, vayan al Ministerio de Salud, yo no doy las vacunas, yo me guío por datos científicos”, les respondió el actor al grupo que lo cuestionaba.

Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE! https://t.co/9LxZmuQGFg — José Maria Listorti (@SoyListorti) August 26, 2021

El video se viralizó en las redes sociales y rápidamente el conductor también se refirió al momento que vivió. “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento antivacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE!”, repitió Listorti en su cuenta de Twitter.