Juan Falú se presenta en Roca, junto al ensamble «Cuerdas Patagónicas»

A solas, entre el ayer y este hoy” es el espectáculo que presentará este viernes el maestro Juan Falú en Casa Cultural de Roca. Estará acompañado por el ensamble “Cuerdas Patagónicas”, de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, un evento para disfrutar de la música folclórica. Una propuesta que invita a sumergirse en lo más profunda de nuestra cultura nacional y popular.



El reconocido guitarrista tucumano viajará especialmente a Roca para deleitar con su música. En esta oportunidad, brindará un espectáculo que hará un recorrido por su vida y que estará marcado por las vicisitudes de la pandemia. “El evento estaba programado para abril, pero tuvimos que reprogramarlo por las restricciones. Juan ya tiene las dos dosis de las vacunas y por eso viaja ahora”, contó a RÍO NEGRO Rosana Valdez, directora del Proyecto Salamanca y organizadora del show.

Casi orquestado por el destino o la causalidad, hace una semana y media, Falú tomo la gran decisión de renunciar a la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de la Nación para dedicarse de lleno a la música. En declaraciones a medios nacionales aseguró que deseaba tener más tiempo para componer y tocar y que estar a cargo de esa dirección no se lo permitía. Y el amor por la música ganó.

Este nuevo paso en su vida lo va a inaugurar cuando los telones de la Sala II de la Casa de la Cultura de Roca se abran y los sonidos de su guitarra, de su música, de su alma lleguen a cada rincón.



Antes del evento, el músico brindará una chala abierta y clase magistral para quienes estén interesados en ahondar en el conocimiento de los sonidos de la guitarra argentina.

“Juan Falú va a estar este jueves 13 de mayo, a las 19, desde el IUPA. Ahí es donde articulamos el proyecto independiente con la gestión pública y privada. La Escuela de Arte Popular del IUPA abre sus puertas para que Juan pueda dar una charla abierta y una clase magistral. Primero va a contar su experiencia de todos esto años como músico, luego va a definir algunas cuestiones técnicas respecto a lo que es la guitarra argentina”, señaló Valdez.

Muchas personas de diferentes partes del mundo ya se inscribieron. La directora de Salamanca comentó a este diario que ya son mucho los músicos que se anotaron para ser parte de esta jornada que promete ser única. Para anotarse pueden hacerlo al mail: artepopular@iupa.edu.ar.

Salamanca, leyenda viviente

“Salamanca, según la interpretación folclórica, no es más ni menos que el hombre del saber porque ha transitado muchos años de vida. Entonces, para entrar a la Salamanca uno no puede ir sin algo que ofrecer. Uno puede ir a pedir, pero para eso tiene que llevar algo. Nos interesó mucho ese concepto y así fue que empezamos a trabajar en él hasta que nació Proyecto Cultural Independiente Salamanca”, explicó Valdez, quien además es profesora de danzas nativas y de tango.

La popular leyenda del norte argentino dio nombre y forma al proyecto que se fue gestando desde hace 2 años. La directora de Proyecto Cultural Independiente Salamanca, Rosana Valdez, recuerda que “el proyecto que dio vida a Salamanca fue América Canta y Danza. Ahí es donde armamos el Corredor Artístico del Alto Valle de Río Negro”. Afirma que la idea de contar con un corredor cultural en la región fue el puntapié para dar forma a lo que hoy es Salamanca. Cuenta que este año se sumó el municipio de Neuquén al corredor y que trabajan mancomunadamente con todos los municipios para que en cada evento asistan talleristas de todas las ciudades. “Cada vez que hacemos una actividad cada municipio envía a talleristas a participar. Lo que significa que para nuestra región tiene una repercusión intensa porque cada seminario que dicta un maestro con trayectoria nacional no queda sólo centralizado en Roca, sino que se abre a todos los agentes de cultura que están propiciando la formación del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Dejamos un cupo de parados talleristas que después regresan a sus ciudades y pueden replicar la experiencia vivida. Esto genera un crecimiento en red. Buscamos sumar a lo que está sucediendo, culturalmente, en la zona”, precisó.

Los organizadores pidieron la asistencia para las 20.30, ya que se hará una breve recepción para los espectadores. “Los recibiremos con un brindis y algo para degustar”, concluyó la directora de Salamanca.

Las entradas para el espectáculo de este viernes pueden conseguirse en Pasaje Los Nogales 2.246 (Roca) de 8:30 a 12; y en Casa de la Cultura.