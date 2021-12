Jubilación docente: en enero, Río Negro inicia su regularización

Desde enero, Río Negro aplicará el convenio firmado con Anses de regularización previsional de los docentes, empezando con el aporte al sistema jubilatorio por la totalidad de los haberes de los trabajadores de Educación que ingresen en los últimos 36 meses antes de su retiro.

Su implementación deriva en dos cuestiones. Primera, la asignación al Anses de contribuciones y de aportes por la totalidad de la remuneración, derivando en mayor desembolso del Estado y en una retención superior en el haber del docente.

Segunda, la deuda por obligaciones previsionales no cumplidas por los conceptos no remunerativos y que el ente nacional requiere se cancele para la obtención de la jubilación. El convenio, que firmó Río negro y Anses, reduce la exigencia a 36 meses.

En línea con su cancelación, el Consejo Provincial de Educación aprobó -según la resolución N° 5933- el mecanismo para facilitar su cumplimiento.

Inicialmente, la cartera educativa establecerá el monto pendiente de aportes al Anses, tras lo cual, el docente podrá aceptar y formalizar un convenio voluntario de reconocimiento de la obligación, previendo su pago con la retención de los futuros haberes jubilatorios, a valor histórico y en un máximo de cuotas equivalente al período adeudado.

Actualmente, Río Negro tiene un esquema de aportes al Anses que es mayor para quienes ingresan en los últimos dos años para jubilarse, incluso comprende a la totalidad de la liquidación dentro de los 12 meses finales. Este diseño fue incorporado -oportunamente- para beneficiar a los trabajadores para sus remuneraciones de retirados.

En este caso, Anses estableció medidas focalizadas en los ingresos al sistema previsional y requiere entonces el total por los 3 años anteriores al retiro. Así, una porción de los docentes en esa franja ya no podrán cumplir con ese requerimiento porque, según la escala vigente, tuvieron retenciones menores en el transcurso de ese período de cierre. Por eso, Educación y el organismo previsional propone este programa de cancelación, que es voluntario porque algunos activos pueden negarse y luego discutir la liquidación jubilatoria, llegando a su judicialización.

Estos cambios tuvieron sus origenes en el conflicto de mediados de este año cuando Anses congeló el otorgamiento de jubilaciones a los docentes rionegrinos por la fuerte suba de los haberes que no son remunerativos.

Además, en el convenio con Anses, la Provincia además se “compromete a no abonar o no reconocer conceptos no remunerativos en la composición salarial”. Es decir, no se podrá incorporar nuevas sumas, sin aportes de ley, al haber de los docentes. Eso, con el paso del tiempo y las actualizaciones salariales que vendrán, permitirá revertir la actual proporción donde la liquidación docente se componen con un 79% de montos que no aportan al sistema previsional.