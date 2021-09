Jubilación docente: expedientes retenidos

Las abajo firmantes somos un grupo de docentes de escuelas de General Roca que estamos a punto de jubilarnos y que por este motivo hemos iniciado nuestros trámites a principios de este año 2021 en la UDAI de la Anses de nuestra ciudad.

Al momento de presentar dicho trámite se nos informó que podíamos hacer seguimiento del mismo en la página oficial de Anses utilizando nuestro número de expediente. En algunos casos dichos trámites fueron iniciados en enero del corriente, otros, más adelante.

El tema es que hace aproximadamente 20 días nos enteremos que desde el mes de febrero del corriente más de 300 expedientes sólo de Roca, sin contar demás ciudades de nuestra provincia están suspendidos en su liquidación dado que la provincia no ha hecho los aportes correspondientes a sumas no remunerativas, situación que, según es de nuestro conocimiento, se remonta al año 2014. Dichas sumas no remunerativas rondarían el 80% de nuestros haberes. Esta situación se dio a conocer de manera sesgada y casi oculta. Solamente corrían rumores que al hacerse tan fuertes fueron tomados por autoridades del gremio Unter quienes pidieron una reunión con la gobernadora Carreras a los efectos de conocer qué propuestas harían a la Anses central para resolver esto que es tan grave y nos afecta directamente a quienes estamos tramitando nuestra jubilación y a quienes lo estarán haciendo en breve.

Es menester aclarar que hay colegas docentes que han presentado su renuncia en forma definitiva, previendo que en tres o cuatro meses estarían recibiendo su beneficio. Esto no sucedió y a la fecha hace más de ocho meses que están sin percibir haberes de ningún tipo.

Nos hemos convertido en rehenes de una situación por demás desagradable generada por la inoperancia e ineficiencia de quienes deberían haber velado por nuestros derechos después de habernos dedicado, en algunos casos, durante más de 36 años a la labor docente y al final de nuestras carreras sólo queremos acceder a este beneficio que por ley nos corresponde.

Como personas de derechos que somos, exigimos con carácter de urgente a las autoridades provinciales y a las autoridades de Anses central den respuesta inmediata a nuestros reclamos para poder acceder a nuestro beneficio jubilatorio so pena de iniciar las acciones legales que nos avalan en el pedido de nuestro reclamo.

Amparo Garcia Dinar

DNI 14982305, y cita al pie de su nota los nombres de Patricia Troncoso, Gabriela Aphalo, Sandra Runchi, Alejandra Sburlati, Mónica Villanova, Claudia Gigirey, Clara Sills y Zulema Caliva



GENERAL ROCA