Dieron a conocer el estado de salud de Gerardo Romano tras la foto que generó preocupación 

La salud de Gerardo Romano generó preocupación en las últimas horas luego de que se viralizara una imagen suya acostado en una camilla mientras se realizaba estudios médicos. Sin embargo, desde su entorno llevaron tranquilidad y aseguraron que se trató de controles de rutina programados.

El propio actor, fiel a su estilo irónico, intentó bajar el tono de alarma con un comentario humorístico publicado junto al video: “Tuve un barón hermosísimo. Peso 7,400 kg”.

La imagen rápidamente despertó inquietud entre sus seguidores, teniendo en cuenta que Romano tiene 79 años y actualmente se encuentra trabajando en teatro.

Quien salió a aclarar la situación fue el productor teatral Carlos Rottemberg, que explicó en diálogo con TN Show que los estudios estaban previstos y que el actor aprovechó un día libre para realizarlos.

“Eran estudios de rutina programados, porque ayer tuvo feriado y mañana también”, señaló el empresario.

Además, confirmó que Romano continuará con total normalidad sus compromisos laborales y seguirá protagonizando la obra El Secreto.

“Sí, totalmente. Estará como siempre. Las entradas ya están a la venta”, aseguró Rottemberg para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del actor.

El doloroso anuncio de Gerardo Romano en su lucha contra el Parkinson: «No me quiero bajar de la fiesta»

Gerardo Romano habló de su lucha contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada hace seis años, y emocionó a Migue Granados con una profunda reflexión sobre la vida. Las palabras del actor de El Marginal, quien recientemente volvió al teatro con la comedia El Secreto.

OLGA invitó a Gerardo Romano para una entrevista con Migue Granados y cuando el humorista le preguntó por el Parkinson, el actor reveló: «Es duro, es difícil porque te marcan el boleto y la gente se deprime, se angustia, se va para abajo y no quiere que la vean porque es una enfermedad de viejos por la senectud. Y ser viejo está muy mal visto, la gente disimula ser viejo».

«¿Cuánto te enojaste por la mala suerte de que te haya tocado a vos?», le consultó Migue Granados. Y Gerardo Romano aseguró: «No me enojé, huyo hacia adelante. Voy al Club Armenio, ando en bicicleta, hablo con mis hijos, no me quiero bajar de la fiesta ni en pedo».

«En la vida no me he privado de nada, en la duda lo hice», cerró Gerardo Romano, quien en la actualidad comparte escenario con Ana María Picchio y Rodrigo Noya en el Multitabarís.