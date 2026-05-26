Ficha Limpia Pesquera en Chubut: los empresarios ganaron un round y ahora decide el Superior Tribunal 

Mediante un dictamen de cuatro carillas, el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, habilitó el análisis de inconstitucionalidad de la ley de “Ficha Limpia Pesquera”, sancionada por la Legislatura de la Provincia el 2 de marzo pasado y promulgada días después por el gobernador Ignacio Torres. Ahora, será el Superior Tribunal de Justicia el que está habilitado para decidir sobre el recurso de amparo presentado por empresarios agrupados en la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) que opera principalmente desde el puerto de Rawson.

En su dictamen Miquelarena habilita el análisis del fondo de la cuestión ya que existe presupuesto (último recurso, inmediatez) para que el máximo órgano judicial de la provincia decida al respecto. Si bien el amparo no abarca la totalidad de los artículos de la ley, si lo hace en la mayoría de ellos.

El envío del proyecto por parte de Torres se dio en febrero pasado, cuando mantuvo un enfrentamiento con empresarios después que un sindicalista de ATE hiciera público un presunto ofrecimiento de dinero para que “pudra el comienzo de las clases en la provincia”. Hubo allanamientos y secuestro de celulares y otros dispositivos electrónicos, pero al final el tema quedó en la nada y las clases comenzaron normalmente. Nunca más se habló del tema.

Si bien el Superior Tribunal de Justicia no tiene plazos para expedirse se espera que lo haga con inmediatez. “El dictamen del Procurador no es un tema menor, es un paso adelante en la presentación del amparo”, dijeron a diario RÍO NEGRO allegados a los empresarios pesqueros.

En la parte final del dictamen, al que pudo acceder este medio, la Procuración expresa que “sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión debatida, se advierte que, prima favor, los recaudos de admisibilidad exigidos por la normativa constitucional y procesal invocada aparecen suficientemente configurados razón por lo cual corresponde habilitar el tratamiento de la acción en los términos planteados”. El dictamen lleva el número 054/26 con fecha 13 de mayo de este año.

La ley de Ficha Limpia Pesquera impone un mayor control de parte del gobierno en cuanto a la cesión de los permisos de pesca. Pero además exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, renovación o transferencias de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. Para los empresarios estas modificaciones representan una acción anticonstitucional y por eso hicieron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia apuntando contra casi todos los artículos de la norma sancionada.

El eje central del planteo judicial radica en lo que el sector considera “el principal vicio de inconstitucionalidad” de la norma: su posible aplicación retroactiva.

“La falta de aclaración de que la norma es irretroactiva genera una incertidumbre jurídica de magnitudes y vulnera derechos adquiridos”, sostuvo el abogado de la CAFACh Diego Martínez Zapata, en referencia a los permisos de pesca ya otorgados por plazos de entre 10 y 15 años, cuando dialogó con diario RÍO NEGRO en oportunidad de hacer la presentación.

Advirtió además que un cambio en las reglas de juego podría afectar inversiones, contratos y la continuidad de la actividad. “Puede amenazar la vigencia del permiso de pesca, que es la herramienta vital para trabajar y generar ingresos”, explicó el letrado.

Otro de los puntos cuestionados es que la ley introduce criterios ajenos a la actividad productiva. “Se estigmatiza a un sector productivo con un estándar propio de la actividad política”, afirmó entonces el abogado y agregó que “también se verían afectados principios como la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las sanciones”. Aunque la normativa ya está vigente, desde la CAFACh advierten que su aplicación podría generar consecuencias directas en la actividad pesquera.

Habrá que esperar ahora la decisión del Superior Tribunal de Justicia, algunos de cuyos miembros fueron propuestos (como ocurre habitualmente) por el Poder Ejecutivo que conduce Torres, aunque esto no signifique prejuzgar sobre la imparcialidad del fallo. Si es a favor de los empresarios sería un duro golpe político para el joven gobernador chubutense.

La grieta entre el gobernador y el sector pesquero tuvo también sus consecuencias políticas. Dos integrantes del bloque oficialista “Despierta Chubut” se fueron del mismo y formaron su propia bancada. Además, fue motivo de un distanciamiento entre el mandatario y el intendente de Rawson Damián Biss referente del radicalismo y clave en la alianza de gobierno.