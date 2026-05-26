Algunos pagos de la cadena ganadera están atrasados pero prometen honrar los compromisos y abonar «hasta el último peso»

La cadena de pagos de la ganadería regional se endureció por algunos compromisos incumplidos. Hay negociaciones para solucionarlo.

La cadena de pagos volvió a quedar en el centro de la escena ganadera regional, donde la tensión financiera forma parte de una coyuntura compleja que atraviesa a todos: productores, consignatarios, engordadores y comercios vinculados a la actividad. Sin embargo, en medio de ese escenario, también aparecen mensajes de responsabilidad y voluntad de cumplimiento.

Uno de ellos es el de Granjas Integradas Santa Inés, de Andelino Fernández, productor y engordador con una importante operatoria en el negocio de hacienda, quien reconoció dificultades financieras, pero aclaró que el objetivo central es “honrar cada compromiso” y ordenar la situación sin abandonar la actividad.

Este caso no es el único ni será el último para la actividad ganadera, pero tiene una particularidad: desde todas las partes involucradas está la firme convicción que se llegará a buen puerto y se resolverá más temprano que tarde.

Un combo que impactó de lleno en la empresa



En diálogo con Río Negro Rural, Fernández recordó que luego de cerrar un frigorífico de su propiedad en 2020, en plena pandemia, decidió concentrarse en los engordes, una actividad que -según explicó- manejaban “muy bien” y que les permitió alcanzar un volumen importante de hacienda terminada por año. Pero en los últimos meses, una combinación de incobrabilidad, atrasos y desequilibrios financieros terminó impactando de lleno en su empresa, y esa situación se trasladó hacia otros eslabones en la cadena de pagos de la firma que administra.

“Esto no es un problema económico, sino financiero”, aclaró el productor, al tiempo que remarcó que existe una decisión firme de afrontar las obligaciones. “Hasta el último peso de lo que se debe se va a pagar”, afirmó.

En un contexto donde abundan rumores y versiones cruzadas, Fernández prefirió no hablar de cifras concretas, aunque admitió que se trata de una deuda “importante”. Aun así, insistió en diferenciar la realidad de las especulaciones y sostuvo que la empresa continúa trabajando para sostenerse operativamente y reorganizar pagos.

Normalizar la situación de manera progresiva



“No me escondo, no me fui a ningún lado. Mis oficinas están abiertas y atiendo a todo el mundo”, expresó. Según detalló, el trabajo actual apunta a normalizar la situación de manera progresiva, priorizando a los acreedores más pequeños y evitando generar un daño mayor dentro de la cadena. “Lo que se está haciendo es levantar ordenadamente, del más chico al más grande. La idea es lastimar lo menos posible”, explicó.

Los precios de la hacienda mantienen una volatilidad con tendencia a la baja según los últimos remates realizados en la región.



Fernández aseguró además que ya comenzaron conversaciones con consignatarios y proveedores para refinanciar obligaciones y fijar cronogramas de pago. Incluso indicó que se desarrolló un sistema interno para organizar y transparentar cada compromiso pendiente, buscando compatibilizar los vencimientos con la capacidad real de pago de la empresa. “Esto es 100% cobrable. Hay que negociar fechas, pero la idea no es parchar para volver a parchar. Queremos resolver el problema de raíz”, sostuvo.

Hay señales del mercado que preocupan



El productor reconoció que la situación actual genera preocupación en toda la cadena ganadera y describió un mercado desordenado, con fuertes oscilaciones de precios y márgenes cada vez más ajustados. “Lo estoy viendo muy complicado tanto para el ganadero como para los engordadores y para los que venden en la calle”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el contexto afecta a toda la actividad y no solamente a un actor puntual. “Siempre cada tantos años hay una crisis grande para uno o para otro. El tema es atravesarla y seguir trabajando”, resumió.

A pesar de las dificultades, Fernández aseguró que la empresa continúa incorporando hacienda y manteniendo su estructura operativa, aunque con algunas restricciones temporales hasta terminar de acomodar la situación financiera.

Con experiencia en otras crisis del sector -incluida la del 2001-, el productor sostuvo que el camino elegido es dar la cara y sostener el vínculo con quienes forman parte de la cadena comercial. “Si no quisiera arreglar esta situación, no atendería el teléfono”, concluyó.

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