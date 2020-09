Jubilación: ¿hasta cuándo debo esperar?

Roca

En noviembre presenté los papeles para jubilarme, me dijeron que estaba todo bien. Hoy empezando septiembre, se cumplen 11 meses y todavía no tengo noticias, cuando me dijeron que a más tardar en marzo tendría que haber comenzado a percibir mis haberes.



Al principios del mes de agosto, me comunico por intermedio de mensaje, con el gerente de Anses de General Roca y me informa que se había caratulado mal y que lo había mandado a recaratular de nuevo y había pedido que lo hagan urgente. Sé que las urgencias de ellos no es la misma que la mía. Yo estoy viviendo con ayuda de amigos y familiares y, lo que es peor, sin cobertura médica.



Todo este reclamo llegó después de haber hecho varios reclamos al 130 y en forma virtual. Y siempre me informaron que sólo debía esperar. Las oficinas de Anses Roca siguen cerradas y, si no hubiese conseguido un celular, no hubiera sabido con exactitud qué sería de mi jubilación. Y asimismo sigo esperando. No sé hasta cuándo podré seguir subsistiendo.



Osmar Ricardo Coronel

DNI 11.086.068