Lisandro Martínez destacó la resiliencia de la Selección tras el triunfo ante Cabo Verde: «Este equipo no se da nunca por vencido»

Lisandro Martínez celebra tras marcar el segundo gol de Argentina ante Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

Lisandro Martínez fue una de las grandes figuras de la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. El defensor asistió a Lionel Messi en el primer gol y se disfrazó de delantero para marcar el 2-1 parcial en el tiempo suplementario, en la victoria por 3-2 ante Cabo Verde, y luego del encuentro destacó la personalidad del equipo para sacar adelante un partido muy complicado.

Al analizar el desarrollo del encuentro, «Licha» destacó la fortaleza anímica del plantel y también reconoció el mérito del conjunto africano. «La resiliencia del equipo es lo que más destaco, nunca bajamos los brazos. Luchamos hasta el final. Estos mata-mata son así. Nunca hay que confiarse. Ellos dejaron todo, hay que felicitarlos. Estoy muy orgulloso del equipo», aseguró.

Más allá de haber convertido un gol determinante en el alargue, el defensor dejó en claro que su prioridad sigue siendo el trabajo defensivo, por encima de sus aportes en ataque. «Solamente me preocupo para que no me hagan goles. No me voy contento por eso, pero bueno. Estoy muy feliz porque está toda mi familia», expresó.

El zaguero también destacó el nivel que mostró Cabo Verde, que llevó el partido hasta el tiempo suplementario y complicó a la Albiceleste durante varios pasajes del encuentro. «Ellos hicieron un excelente partido. Pero este equipo no se da nunca por vencido. En este equipo hay mucha energía positiva. Está bueno que pasen estas cosas, ponernos a prueba y lo hicimos de la mejor manera», sentenció Martínez, satisfecho por una clasificación que depositó a la Selección en los octavos de final del Mundial.

Ahora, el próximo desafío de la Albiceleste será el próximo martes 7 de julio ante Egipto en Atlanta, desde las 13 (hora argentina).