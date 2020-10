Si bien la pandemia afectó a todas las generaciones y franjas etáreas, los jóvenes fueron sin dudas el grupo que sintió el impacto de una manera particular.





Acostumbrados a un ritmo de vida muy distinto al de estos siete meses, y con una presencia mucho más fuerte de lo social y lo lúdico, el encierro generó molestias lógicas en la juventud.

Con la intención -una más entre tantas otras- de revertir o al menos combatir esta premisa, la Universidad Nacional de Río Negro llevó adelante la idea de generar acercamiento a través de los videojuegos, pero con un enfoque tan educativo como social.

“El proyecto del Club Gaming de la Sede Andina de la UNRN nace en la Lic. en Diseño Artístico Audiovisual en un contexto de pandemia, ante la incertidumbre de un cuatrimestre que no mostraba horizontes alentadores para la vida universitaria, un principio de año durísimo en el que el 45% de los/as estudiantes indicó haber estado triste o deprimido luego de haber cursado un solo día de clases”, explica Mónica Muñoz, Directora de la carrera.

Además, asegura que “un pequeño grupo de estudiantes que jugaba League of Legends nos hizo ver la posibilidad de los deportes electrónicos y los videojuegos como espacio recreativo y de contención social, que podía configurarse como un aporte a la vida universitaria de los/as estudiantes. Sumado que a mediados del año, la industria de los videojuegos escaló a la cima de las industrias culturales; bastó una simple nota para que la Universidad viera el potencial de los Deportes Electrónicos como actividad transversal para las carreras de la Sede Andina y desde ahí se inició una tarea de articulación entre distintas áreas”.



Siempre se relacionó a los videojuegos con pérdida de tiempo, pero desde la UNRN reconocieron el valor que puede aportar.



Respecto a la histórica asociación que se hizo sobre videojuegos y violencia o pérdida de tiempo, Muñoz afirma que “dicho ámbito fue y es infravalorado, sin embargo, los videojuegos son una industria creativa. El Ministerio de Cultura de la Nación los incorporó y reconoció como tal en 2011. Los deportes electrónicos y los videojuegos incluyen a diseñadores, artistas, ilustradores 2D y 3D, programadores, ingenieros, guionistas, testers, coach, streamers, productores y músicos, además de millones de jugadores en el mundo”.

No solo eso: también es importante en el ámbito universitario, porque genera “un espacio de juego y recreación que favorece la posibilidad de hacer más saludable la vida universitaria, encontrarse con pares en un ámbito distendido, donde se encuentran estudiantes desde primer año hasta el último año de distintas carreras de la Sede Andina. Al mismo tiempo es un espacio de formación en las áreas de Diseño, programación y roles especializados en deportes electrónicos”.

La Directora de la carrera explica que en este gran proyecto se considera el carácter multidisciplinario y dialéctico de los deportes electrónicos y los videojuegos y sus ámbitos de expansión en los eSports así como en las industrias culturales: “El Club Gaming no solo se presenta como un espacio de competencia de eGames, sino que promueve diferentes dimensiones del mundo del videojuego. La versatilidad que han alcanzado los deportes electrónicos y los videojuegos gracias a la increíble evolución tecnológica hace que no se trate únicamente de participar en un equipo para jugar on line, sino que incluye aspectos vinculados al diseño de videojuegos, capacitaciones internas y abiertas a la comunidad, conformación de comunidades virtuales, o encuentros y eventos temáticos”.



El Club Gaming es una de las grandes apuestas de la UNRN que atraviesa a todos sus ámbitos.



Así, el Club Gaming continúa desarrollándose pero al mismo tiempo tiene bien clara su apuesta a futuro.

“El objetivo general es promover el diseño y la ejecución de actividades en línea y proyectos interdisciplinarios que aporten a la vida universitaria y la formación de los y las estudiantes en los deportes electrónicos y videojuegos. Sumado a ello, también se busca promover la versatilidad del formato en línea para articular con carreras e instituciones afines a los deportes electrónicos y los videojuegos; propiciar la práctica de los eSports, acompañando en la formación de equipos competitivos y recreativo; promover la inclusión desde lo deportivo y lo artístico; fomentar la formación y capacitación en Deportes Electrónicos y Videojuegos; y representar a la Sede Andina de la Universidad Nacional de Rio Negro en Torneos de alta demanda de competitividad tales como Ligas Universitarias y Torneos Regionales, Nacionales e Internacionales de eSports Abiertos, sujetos al cumplimiento del reglamento de equipo”, explica Muñoz. En vista del rápido avance, no es de extrañar que cumplan sus cometidos.



Se viene un curso de coaching de LoL



La Subsecretaría de Extensión de la Sede Andina de la UNRN junto a la DEVA lanzan un novedoso curso que tiene como objetivo fomentar la práctica estratégica y saludable de League of Legends como deporte electrónico.

El programa está dirigido a entrenadores/as y abarca desde el aprendizaje en competencias de liderazgo y comunicación hasta manejo de conflictos, para comprender estrategias avanzadas junto a planteamientos de juego para los equipos.



Club Gaming nace en un contexto de pandemia y ante la incertidumbre de un cuatrimestre que no mostraba horizontes alentadores” explicó Mónica Muñoz, Directora de la Lic. en Diseño Artístico Audiovisual.



La cursada será los martes y viernes a las 15 a través de la plataforma virtual Discord.

Para inscribirse hay que completar un formulario en bit.ly/CursoCoachLOL. Hay tiempo para inscripciones hasta el 1 de noviembre y tiene un valor de 4500 pesos argentinos.



A nivel nacional, el panorama avanza firme



Consultada sobre cómo ven el avance de los eSports en el panorama nacional, Muñoz explicó que “lo que vemos desde las universidades es que la mayoría de los deportes tradicionales están encontrando su espacio online, actualmente se están desarrollando los Juegos Bonaerenses en su formato en linea y dentro de poco inician los ejuar, que son los juegos electrónicos específicos para Universidades Nacionales".





"Las universidades estamos empezando a incorporarlo, pero los deportes electrónicos y los videojuegos tienen varios años de historia propia”, cerró.