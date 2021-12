Juntos por el Cambio dará quórum y el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2022 el jueves

Hoy la comisión de Presupuesto escuchó a los ministros, salvo Vizzotti que no fue por cuestiones de agenda.

Tras una ronda de ministros y funcionarios nacionales, el Frente de Todos se apresta a dictaminar el proyecto de Presupuesto 2022 para aprobarlo en el recinto el jueves, mientras Juntos por el Cambio -que dará quórum- busca el equilibrio entre el rechazo y la abstención, para no voltear la ley y evitar un manejo discrecional de las partidas.

Después de la exposición del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, pasaron este martes por la Comisión de Presupuesto y Hacienda Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Alexis Guerrera (Transporte) y funcionarios del área de Salud, ya que Carla Vizzotti no pudo asistir por “razones de agenda”.

La comisión presidida por Carlos Heller volverá a reunirse este miércoles a las 14 y el oficialismo ya convocó a sesionar el jueves al mediodía. Será el debut de la nueva conformación parlamentaria y estiman no menos de 24 horas de debate.

En el recinto, el bloque de Máximo Kirchner está a 11 diputados del quórum, que alcanzará fácilmente porque el grueso de la oposición ya resolvió no obstruir la sesión. La incógnita que circula por estas horas es qué pasará al momento de la votación.

Juntos por el Cambio quedó en una posición incómoda: la mayoría quiere votar en contra, pero saben que un rechazo masivo es un arma de doble filo, porque si el año termina sin Presupuesto, el presidente deberá prorrogar el vigente y podrá disponer de las partidas. “Puede ser peor el remedio que la enfermedad”, resumen.

La decisión se dificulta más aún más porque el interbloque está sin presidente, por lo cual los diez bloques y monobloques que lo integran mantienen diálogos por separado.

“El Presupuesto es invotable, no solo porque se trata con la ligereza de un proyecto de resolución en 48 horas, sino porque no hay una sola variable creíble. La vicepresidenta y Máximo Kirchner dijeron en septiembre que sería modificado y finalmente no pasó nada”, denunció el radical Mario Negri.

En otros espacios, como Córdoba Federal, también analizan el tema. “Se hace muy difícil votar en representación de los cordobeses un Presupuesto que hace oídos sordos a los planteos de la provincia”, advirtió el schiarettista Carlos Gutiérrez, que no obtuvo respuestas de Katopodis sobre obras en rutas y la asistencia del Estado nacional a AySA.

Subsidio al transporte del interior

Al exponer en la comisión, Guerrera se refirió al monto destinado a subsidiar el transporte público de pasajeros de las provincias. Es que en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecieron 27.000 millones de pesos, es decir, 1.000 millones menos que los 28.000 millones asignados para este año.

Anticipándose al planteo que realizaron los cordobeses Víctor Hugo Romero (UCR) e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Guerrera explicó que el cálculo se realizó sobre la base de los 20.000 millones originales del Presupuesto 2020, pero como en junio de este año se realizó una ampliación de 8.000 millones, habrá que actualizar el monto.

El funcionario delegó en el Congreso la decisión sobre la cifra final. “Los legisladores tendrán una tarea para corregir”, dijo. En Diputados hay un proyecto del oficialista Marcelo Casaretto para asignar un mínimo de 35.000 millones de pesos como aporte del Tesoro Nacional, actualizables en el mismo porcentaje de lo que recibe el AMBA.

Inversión en obra pública

Horas antes, Katopodis destacó que actualmente hay “más de 3.000 obras en ejecución” e informó que la inversión en este rubro aumentará un 77% el año próximo. Además, resaltó que la obra pública representará el año próximo un 2,4% del PBI, frente al 1,1% heredado de la gestión anterior.

“Cuando llegamos al Ministerio había 318 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago. Hoy hay más de 3.000 obras en ejecución: 900 obras viales, 800 obras de agua y cloacas, 551 obras de equipamiento urbano, 391 de arquitectura, 192 de salud, 98 de recursos hídricos y 149 restantes”, enumeró el funcionario.

Katopodis sostuvo que las obras se ejecutan “con un criterio federal” y que “no hay una sola provincia ni municipio de ningún signo político que no esté trabajando hoy con el Ministerio”.

Del debate también participó Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, quien sostuvo que “hoy no estamos ante una situación grave en términos de riesgo epidemiológico”.

Corresponsalía Buenos Aires