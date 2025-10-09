Abrupto giro en la causa por el crimen de un joven en Cutral Co: liberan a un acusado y acusan a un familiar

Un giro sorpresivo se produjo en la investigación por el homicidio de Kevin David Ose, ocurrido en agosto en la ciudad de Cutral Co. La fiscal del caso, Mayra Febrer, formuló cargos contra un nuevo imputado identificado como P.A.G., quien sería familiar de la víctima. Según la investigación, el hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, entre las 7 y las 7:30 de la mañana.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal adelantó que Pablo Hugo Huayquillán, quien había sido acusado el 15 de agosto como presunto autor del crimen, será sobreseído en una próxima instancia judicial.

El presunto entorpecimiento de la causa

“Fue el mismo imputado, quien es familiar de la víctima, que como testigo del hecho desvió la información y sindicó la autoría del crimen a terceras personas”, explicó la fiscal Febrer durante la audiencia.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la víctima se encontraba en un pasillo del barrio Manuel Belgrano, mientras el imputado estaba dentro de su vivienda. En ese momento, P.A.G. le pidió a Ose que dejara de molestar a los vecinos, lo que desató una discusión entre ambos. Durante el altercado, Ose le arrojó una botella de cerveza, y el acusado respondió acercándose a él, extrayendo un cuchillo y asestándole una puñalada “con clara intención de darle muerte”.

Cuando la policía llegó al lugar, observó a la víctima caminar algunos metros antes de desplomarse. La autopsia determinó que Kevin Ose murió por un shock hemodinámico causado por la herida de arma blanca.

Los testigos tienen miedo

La fiscal Febrer atribuyó a P.A.G. el delito de homicidio simple en calidad de autor, conforme a los artículos 79 y 45 del Código Penal. Además, solicitó la prisión preventiva por cuatro meses, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a los testigos.

“El imputado, que es familiar de la víctima, desvió la información y culpó a otras personas. Los testigos tienen temor fundado por hechos previos y han mostrado resistencia a declarar”, señaló la fiscal, quien destacó que aún restan medidas por diligenciar.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbe dio lugar a la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la prisión preventiva del imputado por igual período, conforme al pedido de la fiscalía.

Con este nuevo avance, el caso por el crimen de Kevin Ose toma un rumbo completamente distinto, centrando ahora la investigación en el entorno familiar de la víctima.