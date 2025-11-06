Abusó de la hija menor de edad de su pareja en Cipolletti: lo imputaron y seguirá detenido hasta 2026

En Cipolletti, imputaron a un hombre por abusar de la hija de su pareja.

Un grave caso de abuso sexual contra una menor de edad fue denunciado en las últimas semanas en Cipolletti y ya tiene un imputado detenido. Este jueves, la fiscalía local formuló cargos contra un hombre acusado de haber abusado de manera reiterada de la hija de su pareja.

El hecho salió a la luz cuando la niña relató lo ocurrido a las docentes de la escuela a la que asiste, quienes de inmediato dieron intervención al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. A partir de ese testimonio, se ordenó un allanamiento en la vivienda familiar y la posterior detención del sospechoso el martes pasado.

Los delitos imputados y la calificación legal

Durante la audiencia, la fiscalía acusó al hombre de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, por al menos cuatro hechos. Ambos delitos fueron agravados por haber sido cometidos contra una menor con quien mantenía una relación de convivencia, y en concurso real con coacción.

La acusación fue presentada bajo los artículos 119 (4º párrafo, inciso f), 149 bis (2º párrafo), 45 y 55 del Código Penal, calificando al imputado como autor responsable de los hechos.

El pedido de prisión preventiva

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido durante la investigación. Argumentó que existen riesgos procesales debido a que aún faltan medidas de prueba por realizar, además del riesgo de fuga, ya que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la defensora oficial se opuso a la medida y propuso como alternativa una prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y los testigos, pero el pedido fue rechazado.

La resolución judicial

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía, disponiendo la prisión preventiva hasta marzo de 2026.

El imputado permanecerá alojado en una comisaría de la ciudad hasta que el Servicio Penitenciario Provincial disponga un cupo en una unidad carcelaria.

El caso continuará bajo investigación, con intervención de equipos interdisciplinarios y la Oficina de Atención a la Víctima.