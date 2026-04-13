Cayeron los sospechosos de balear a una nena de 11 años en Roca tras un tiroteo con la policía en Puerto Madryn

Fuerzas de seguridad de la vecina provincia interceptaron el rodado blanco utilizado por los sospechosos rionegrinos para huir de la justicia. Foto Policía de Chubut.

Cuatro hombres oriundos de Roca, entre los que se encuentran algunos de los sospechosos de haber baleado en la cabeza a una niña de 11 años en febrero pasado, fueron detenidos este fin de semana en Puerto Madryn. El arresto se produjo tras un violento enfrentamiento armado con la policía local y una posterior búsqueda que culminó en un hotel transitorio de la ciudad portuaria.

Los acusados se encontraban prófugos de la justicia rionegrina. Según la reconstrucción fiscal, el operativo de captura se activó tras identificar el vehículo Volkswagen Gol blanco en el que se movilizaban, el mismo rodado vinculado al ataque ocurrido en barrio Nuevo de Roca.

Persecución, disparos y detención en un hotel

El procedimiento se tornó violento en cuestión de segundos en Puerto Madryn. Según el MPF, al intentar ser interceptados por la División Policial de Investigaciones, uno de los ocupantes del vehículo descendió y abrió fuego contra los efectivos. La fiscal Silvana Salazar precisó que se escucharon al menos tres detonaciones de arma de grueso calibre dirigidas a la policía.

Uno de los uniformados relató que al momento del ataque «sintió el zumbido» de una bala cerca de su cabeza. Tras repeler la agresión, tres de los sospechosos fueron reducidos en las inmediaciones de un complejo de departamentos, mientras que otro logró darse a la fuga inicialmente.

La última aprehensión finalizó durante la madrugada del sábado en el hotel donde residían. Allí, un taxista alertó a las autoridades sobre la presencia de un pasajero con actitud sospechosa. Ante el temor de un hecho grave, los encargados del establecimiento permitieron el ingreso policial, logrando la captura del último sospechoso en el sector de cocheras.

Los detenidos fueron identificados como Sandro Sergio Sebastián Valdez (25), Dylan Oscar Bayon (21), Jorge Javier Julián Valdez (24) y Mariano Isaias Ñancufil (19).

El trasfondo narco y el ataque en Roca

La banda es señalada como la autora de una balacera ocurrida el 21 de febrero en una vivienda de la calle Perito Moreno, en Roca. En esa oportunidad, se efectuaron al menos 15 disparos contra la casa, resultando herida de gravedad una niña de 11 años con un impacto en el cráneo y su hermana con lesiones diversas.

La investigación vincula este hecho con el narcomenudeo. Durante los rastrillajes en Puerto Madryn tras el tiroteo, la policía halló un morral descartado que contenía cocaína lista para comercializar, marihuana y una balanza de precisión. No obstante, las armas utilizadas en ambos ataques aún no han sido halladas.

Tensión en la audiencia y peligros procesales

Durante la audiencia de control, la defensa pública, a cargo de Natalia Murillo, cuestionó la legalidad de la detención de uno de los implicados, argumentando que el plazo de 24 horas de la orden original de Río Negro había vencido. Asimismo, dos sospechosos ensayaron una defensa material alegando que desconocían que se trataba de policías y que creían ser víctimas de un robo. «Se nos acerca un auto, no se identifica y empezó a disparar», declaró uno de los detenidos ante la jueza.

Sin embargo, la fiscalía fue contundente al solicitar seis meses de prisión preventiva, remarcando la falta de arraigo y el riesgo de fuga. Salazar destacó que uno de los sindicados ya cuenta con una condena previa por tentativa de homicidio y tenencia de estupefacientes, lo que agrava su situación procesal. Por el momento, la jueza dispuso un cuarto intermedio de 24 horas para definir si los acusados continuarán tras las rejas mientras se logra tramitar el traslado de los detenidos a Río Negro. La decisión se dará a conocer este lunes, antes de las 13.