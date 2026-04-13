Quién era el hombre que murió en Rincón de los Sauces: investigan al conductor de una trafic que habría ocasionado el accidente

Lo que inicialmente se reportó como un autovuelco sobre Ruta 5 dio un giro tras los peritajes. La fiscal Rocío Rivero, de Neuquén, inició una investigación por homicidio culposo contra el conductor de una trafic que habría provocado el vuelco fatal de un Peugeot 308 en la zona de la “Bajada El Caracol”, entre Añelo y Rincón de los Sauces.

La víctima fue identificada como Nicolás David Sánchez, un hombre de Rincón de los Sauces que murió en el acto tras perder el control de su auto al intentar esquivar al transporte que venía de frente.

La hipotesis de la Fiscalía: maniobra prohibida y fuga

De acuerdo a la reconstrucción preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF), el siniestro ocurrió cerca de las 8:25 del domingo bajo una mecánica negligente:

El minibús Mercedes Benz Sprinter circulaba hacia Rincón de los Sauces y habría intentado pasar a varios camiones en un sector de subida, señalizado con doble línea amarilla.

El conductor del Pegueot 308, que venía en sentido contrario, se vio obligado a tirarse a la banquina para evitar el choque frontal. Al hacerlo, el Peugeot 308 volcó violentamente. Tras el hecho, el chofer del minibús —que trasladaba a un grupo de niños hacia un partido de fútbol— continuó su marcha sin detenerse a auxiliar a la víctima.

Una persecución civil y detención en Rincón de los Sauces

El chofer de la combi fue interceptado 10 kilómetros más adelante por un testigo presencial que, tras ver el accidente, persiguió al transporte para obligarlo a detenerse. Desde ese punto, ambos se dirigieron a la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces.

La fiscal Rivero dispuso el secuestro del minibús y ordenó la detención inicial del conductor. Aunque el test de alcoholemia dio negativo, el hombre fue notificado del inicio de la causa y recuperó la libertad supeditada a los resultados de la pericia accidentológica y la autopsia de la víctima.

El operativo conjunto entre las comisarías de Añelo y Rincón ahora se centra en recolectar las pruebas que confirmen la dinámica del impacto. La fiscalía espera los informes del Cuerpo Médico Forense para avanzar con la formulación de cargos contra el transportista en las próximas horas.