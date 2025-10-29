Abusó de su propia hija en Choele Choel y fue condenado: ahora, la Fiscalía pidió 11 años de prisión

La Fiscalía pidió 11 años de prisión para un hombre declarado culpable de abusar de su hija. Foto Prensa MPF.

El equipo de la Fiscalía descentralizada de Choele Choel, junto a la querella, solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva para un hombre ya declarado responsable penal de abuso sexual agravado contra su hija. Además, se requirió su inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS) y el pago de las costas del proceso.

La solicitud se realizó ante el Tribunal Colegiado interviniente, durante la etapa de cesura del juicio, en la que se definirá la pena definitiva. La sentencia se dará a conocer el lunes 3 de noviembre a las 11, mediante una audiencia virtual.

Abusos reiterados y agravados por el vínculo

Según se comprobó en el debate, el acusado abusó de su hija desde los 8 hasta los 12 años, en un contexto de convivencia familiar. La víctima fue escuchada en Cámara Gesell y su testimonio fue acompañado por los informes psicológicos y periciales del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.

El hombre fue hallado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y con acceso carnal, agravado por el vínculo de padre biológico, por la convivencia, el daño psicológico causado y por haberse cometido contra una menor de edad.

También se lo declaró responsable de promoción y corrupción de menores agravada por la utilización de violencia e intimidación.

Declaraciones y pruebas en el juicio

Durante el juicio declararon la víctima, integrantes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público de Choele Choel, profesionales de salud mental, familiares y funcionarios judiciales.

En la audiencia de cesura se incorporó también la sentencia de supresión del apellido paterno solicitada por la víctima y se confirmó que el imputado no cuenta con antecedentes penales previos.

La defensa particular del acusado adherió al pedido de pena formulado por la fiscalía y la querella, por lo que el fallo del tribunal se conocerá la próxima semana.