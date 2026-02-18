Acuerdan pena de 10 años de prisión en juicio abreviado para un homicida en Bariloche

El joven que mató de varias puñaladas en agosto de 2024 a un exempleado de Invap en su propio departamento fue condenado hoy a 10 años de prisión, en un acuerdo dejuicio abreviado que contó con la aprobación expresa de los familiares de la víctima y que fue validado por unanimidad por el tribunal del juicio.

La solución del caso demandó que cada parte ceda en algo, ya que en las etapas previas la fiscalía y la querella habían pugnado por una calificación de homicidio “con alevosía y ensañamiento”, lo cual hubiera desembocado en una prisión perpetua. Mientras que la defensa esgrimió en su momento una “teoría del caso” fundada en una posible exculpación por emoción violenta.

Nicolás Roa tenía 18 años cuando cometió el crimen, en un incidente que no tuvo testigos directos y cuyos móviles reales nunca quedaron aclarados. El joven era presentado como su “ahijado” por la víctima, Gilberto Ceballos (60 años), quien lo alentaba a terminar los estudios secundarios, a cambio de brindarle alojamiento y comida.

En la noche del 8 al 9 de agosto de 2024 Ceballos llegó en su auto al edificio donde vivía, ubicado en Ruiz Moreno 155, con compras de un supermercado y subió a su departamento del 4° piso. Poco después llegó Roa y allí mismo avanzada la noche, y a puertas cerradas, se desató la tragedia.

El ataque a Ceballos fue con un cuchillo de 12,5 centímetros. foto: Alfredo Leiva

El joven atacó a Ceballos con un cuchillo de 12,5 centímetros de hoja y le causó casi 50 heridas de distinta gravedad en el cráneo y en el tórax. Las que resultaron mortales fueron las que afectaron el pulmón y el corazón.

Luego se retiró del lugar y transcurridas unas 12 horas se entregó en la comisaría segunda, donde confesó la autoría del homicidio. Entregó varios elementos de prueba entre ellos su teléfono, pero el de la víctima nunca apareció. El fiscal Marcos Sosa Lukman dijo que ese faltante fue decisivo para bloquear la investigación sobre el móvil.

Un fallo clave que cerró el paso a la “alevosía”

Sosa Lukman y el fiscal jefe, Martín Lozada, brindaron en la audiencia de hoy un relato pormenorizado de la marcha de la causa y las pruebas colectadas. Refirieron que debieron replantear su estrategia a partir del fallo del Tribunal de Impugnación que en diciembre pasado rechazó el agravante por alevosía.

A partir de ese giro procesal, y con la conformidad de la familia, las partes comenzaron a trabajar en una solución alternativa por juicio abreviado, que terminó de cerrarse hoy, con el pleno acuerdo “libre y voluntario” del imputado, la calificación del hecho como homicidio simple y la pena de 10 años de prisión.

El tribunal conformado por los jueces Marcos Burgos, Gregoor Joos y Martín Arroyo se aseguró de que Roa aceptara su responsabilidad en el crimen y los términos del arreglo. Luego de una breve deliberación comunicaron el fallo, que “por unanimidad” aceptó la recalificación del hecho, las pruebas producidas y la pena de 10 años.

El tribunal estuvo conformado por los jueces Marcos Burgos, Gregoor Joos y Martín Arroyo. Foto: Alfredo Leiva

El abogado querellante Martín Govetto participó como representante de los hermanos de Ceballos y avaló el acuerdo pleno. El abogado defensor Marcos Ciciarello hizo lo mismo, valoró “la predisposición de la contraparte” y dijo quedesistía de profundizar en su teoría del caso, que en principio, esperaba fundar en la “emoción violenta”.

Antes de confirmar que aceptaba el acuerdo y la pena, Roa se disculpó con los familiares de Ceballos, muchos de ellos presentes en la sala. “Ojalá todo esto no hubiera pasado”, dijo también.

Tanto la fiscalía como el querellante y la defensa dejaron constancia de que renunciaban a cualquier apelación y de ese modo el fallo quedó firme.