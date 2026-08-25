Irá a la cárcel 10 años tras reconocer haber abusado de la hija de su expareja en Villa Regina

Como parte de un juicio abreviado pleno concretado este martes, un hombre de 51 años aceptó su responsabilidad penal por haber abusado sexualmente de la hija de su ex pareja. Los hechos transcurrieron de manera continuada desde que la víctima tenía 13 hasta que cumplió los 16 años. El imputado asistió a la audiencia bajo la medida de prisión preventiva, la cual venía cumpliendo desde mayo de 2025 tras la formulación de cargos y un allanamiento en el que fue aprehendido.

Durante la audiencia, la fiscalía y la defensa penal pública —con el expreso consentimiento de la víctima a través de su madre y el acompañamiento del defensor de menores— solicitaron la imposición de una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Asimismo, se requirió la posterior inscripción del condenado en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS).

Los ataques sexuales fueron en dos casas

Al momento de describir la acusación, la fiscal del caso, Vanesa Cascallares, detalló que los abusos ocurrieron en dos domicilios particulares donde el sujeto aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con la adolescente, quien se encontraba bajo su cuidado. La fiscal remarcó que el imputado actuó con explícita finalidad sexual, valiéndose de la marcada diferencia de edad, su posición de preeminencia y superioridad física, al tiempo que amedrentaba a la víctima para evitar que revelara la situación.

La representación fiscal sostuvo la acusación con una abultada serie de evidencias, entre las que destacan la declaración de la víctima en Cámara Gesell, informes del Servicio Social y Salud Mental del hospital local, y actuaciones de la SENAF y la OFAVI. A esto se sumaron pericias psicológicas y sociales del Cuerpo de Investigaciones Forenses, labores del Gabinete de Criminalística, la historia clínica de la joven e informes de laboratorio que determinaron que el agresor padecía la misma enfermedad detectada en la víctima.

El imputado reconoció los abusos sexuales

Por su parte, el imputado aceptó la calificación legal de autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente. Su defensor público, Leonardo Ballester, ratificó el acuerdo de juicio abreviado, mientras que el defensor de menores, Marcos Urra, enfatizó que la pena pactada resguarda el interés superior de la niña y el deber de tutela judicial efectiva.

Tras evaluar los elementos presentados y la aceptación expresa de los hechos por parte del acusado, el Tribunal Colegiado resolvió homologar la propuesta de juicio abreviado pleno y dictó la sentencia condatoria. Dado que tanto la fiscalía como la defensa renunciaron expresamente a los plazos procesales de apelación, el hombre comenzó a ejecutar la pena de manera inmediata en la jornada de hoy.

El hermano de la víctima también está imputado por abuso sexual

Finalmente, como parte de la misma causa judicial, se confirmó que continúa imputado el hermano de la víctima, a quien se le atribuye el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente.

Este segundo involucrado se encuentra cumpliendo estrictas medidas cautelares fijadas por la justicia mientras avanza el proceso penal en su contra.