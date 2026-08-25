Juicio Escuelita: Dos perpetuas y dos absoluciones hubo al final del juicio por delitos de lesa humanidad

El público se retiró en silencio al final del noveno juicio por delitos de lesa humanidad, tras escuchar el veredicto en el que se determinó dos perpetuas para los acusados de Inteligencia del Ejército responsables de los homicidios de los desaparecidos y desaparecidas de este tramo, penas de menos de cinco años para otros tres acusados y dos absoluciones.

La sala de audiencias estuvo llena, con personas de pie en los laterales a la espera del resultado de cinco meses de juicio oral y público. Estuvieron los organismos de derechos humanos, sobrevivientes de los centros clandestinos de la dictadura en la región y familiares de las víctimas por las cuales se llevó a cabo este proceso. También estudiantes de una escuela secundaria de Allen, especializada en comunicación audiovisual.

El juez Alejandro Cabral dio a conocer que los oficiales de Inteligencia del Ejército, Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín tenían una condena perpetua, imputados por los tormentos de más de 15 personas, su secuestro y la desaparición forzada de Leticia Veraldi y Juan Raúl Pichulmán.

El tribunal tuvo varias disidencias en su veredicto y varias definiciones se tomaron por mayoría de dos sobre tres vocales, aunque hubo unanimidad para considerar la unificación de todas las perpetuas anteriores en una sola para el caso de Di Pasquale y San Martín.

El noveno tramo del juicio escuelita llevó el nombre de Miguel Angel Ferrari, policía de Neuquén que resultó absuelto. El imputado, se mostró complacido en la pantalla al conocer que quedó librado de los cargos por su actuación en la comisaría de San Martín de los Andes.

Todos los acusados siguieron el juicio y hoy la sentencia, por sistema digital de videoconferencia.

La otra absolución fue de Miguel Cil, quien se quitó la vida en agosto, antes de que su defensor hiciera el alegato. Según consideró el Tribunal, no estaba acreditada la certeza de su participación en los hechos que se le imputaron y no iba a ser condenado. El pronunciamiento, definido por mayoría, se hizo en función del «derecho a la verdad», explicó al público el presidente del tribunal, Alejandro Cabral, ya que en su caso los delitos que pudo haber cometido estaban extinguidos con el fallecimiento.

Los imputados de inteligencia del Ejército César Renes y Carlos Carreto lograron penas de cuatro años de cumplimiento efectivo, mientras que gendarme Emilio Sachitella fue condenado a cinco años de prisión. No hubo traslado al penal debido a que la condena no está en firme y el tribunal no hizo lugar al pedido de la fiscalía de inmediata detención.