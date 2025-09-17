Acusan a un hombre por el millonario robo a una turista que alquiló en San Martín de los Andes

Un hombre fue acusado por el robo de más de 2 millones de pesos en perjuicio de una turista que alquilaba un departamento en San Martín de los Andes. El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto y la acusación fue formalizada ayer por el asistente letrado Federico Surá, durante una audiencia judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el acusado ingresó junto a un cómplice —ya identificado pero aún prófugo— a un departamento ubicado en calle San Martín al 300, tras forzar una ventana. Del interior se llevaron 2.050.000 pesos en efectivo, distribuidos en distintas habitaciones, además de un reloj pulsera marca Vernier.

Las cámaras y registros de la investigación determinaron que el robo se concretó en dos intervalos precisos: entre las 19:00 y 19:04, y entre las 19:23 y 19:27.

Previo a la audiencia de formulación de cargos, un allanamiento en la vivienda del imputado permitió secuestrar un reloj similar al denunciado como robado.

El representante del MPF le atribuyó el delito de robo calificado por efracción en calidad de autor y solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses, argumentando riesgo de fuga, ya que el acusado posee antecedentes penales y finalizó su última condena en mayo de este año.

Sin embargo, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama rechazó el pedido de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación. Como medida cautelar, dispuso que el acusado deba presentarse dos veces al día en la comisaría 43, en los horarios de 8 a 9 y de 20 a 21.

El cómplice del hecho continúa prófugo y es buscado por las autoridades.