Aguada San Roque: definen si aceptan la suspensión de juicio a prueba de un imputado

La jueza de Garantías, Laura Barbé, resolverá hoy la situación del subcontratista Eduardo Afione, quien hizo la obra en la escuela N° 144 de Aguada San Roque, y en la que murieron dos operarios y una maestra. El imputado que solicitó la suspensión de juicio a prueba ofreció pagar 3 millones de pesos, instalar dos aires acondicionados y no realizar tareas comunitarias. Tanto las querellas como la fiscalía se opusieron.

En una audiencia prevista para las 8:30 de este viernes, la jueza de Garantías anunciará su decisión con respecto a Eduardo Afione. Se trata de la persona que fue subcontratado por la empresa Arte Construcciones SRL para realizar los trabajos en la escuela primaria N° 144 de Aguada San Roque.

Afione, a través de su defensa particular había solicitado la suspensión de juicio a prueba. Esta semana se hicieron dos audiencias en la Oficina Judicial de Cutral Co, en las que se ofrecieron las condiciones para no ir a juicio.

De parte del subconstratista se propuso el pago de tres millones de pesos; la instalación de dos aires acondicionados; no realizar tareas comunitarias. Además de no volver a cometer delitos, no abusar del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.

Estas condiciones que ofreció Afione fueron rechazadas tanto por los representantes de las querellas que representan al gasista Nicolás Francés; a su sobrino Nicolás Spinedi; a la docente Mónica Jara y al gremio docente ATEN. Los abogados Federico Egea; Emanuel Roa Moreno y Darío Kosovksy; más la fiscalía se opusieron a esa propuesta.

«Ofreció tres millones de pesos para ocho víctimas, que prácticamente nos falta respeto, teniendo en cuenta que se trata de personas que perdieron a sus familiares y voló una escuela», dijo el abogado Fernando Egea, a Radio Calf.

Afione había sido subcontratado por la empresa Arte Construcciones de manera irregular. A su vez, el maestro mayor de obras dio empleo en negro al gasista Francés y al ayudante Spinedi. No los registró ni dispuso el pago de ART.

A lo largo del juicio que terminó con cinco de seis acusados declarados culpables -la audiencia de cesura donde se fijará el monto de la pena está prevista para febrero de 2025- hubo pruebas y testimonios que ameritan -para las querellas- que quede sin efecto la probation y Afione sea sometido a juicio.

En las audiencias se informó que Afione no está matriculado como Maestro Mayor de Obras, no puede acreditar si situación económica y se pide que se abstenga de ejecutar cualquier contratación con la administración pública mientras dure el plazo que se disponga.

Los abogados que representan a las familias de las víctimas de la explosión pidieron que la decisión de la jueza Barbé sea en una audiencia y no que se notifique por escrito, al igual que ocurrió en el resto de las instancias.

La explosión de la escuela de Aguada San Roque, donde murieron Francés, Spinedi y días después la maestra Jara, ocurrió el 29 de junio de 2021.

El 4 de septiembre de este año, el tribunal integrado por los jueces Ignacio Pombo, Maximiliano Bagnat y Lisandro Borgonovo resolvieron declarar culpables al arquitecto Diego Bulgheroni; Héctor Villanueva, el socio gerente de Arte Construcciones; Sergio Percat, el inspector de Obras Públicas. Y a Carlos Córdoba y Raúl Capdevilla, director de Obras Contratadas y director Provincial de Obras Contratadas.

En cambio, el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza fue absuelto.