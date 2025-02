«Ahora vas a ver, te vas a morir»: comenzó un juicio por tentativa de femicidio en Neuquén

Después de capas de maltrato acumuladas, Cecilia decidió terminar su relación con Arnaldo «Andrés» Giménez (48). Él no lo aceptó y acentuó la violencia machista que ya venía ejerciendo sobre ella: la sometió a más golpes, amenazas, abuso sexual, hasta que llegó al extremo de lo que la fiscalía califica como intento de femicidio. Por ese hecho comenzó a ser juzgado este miércoles en la sala 12 de la Ciudad Judicial.

Según describió la fiscal Lucrecia Sola en la primera audiencia, ya no hacían vida en pareja pero aún compartían la misma vivienda con una hija en común y con un hijo de la mujer.

El 4 de mayo del 2024 llevaron a la niña a una pijamada en el Chevrolet Corsa de su propiedad. Cuando regresaban a su casa en Valentina Norte Rural, ella se durmió. «Creo que me puso algo en el mate», especuló.

El hombre la despertó con un golpe en el estómago, circulaban por la Autovía Norte, eran las 21. La mujer es la única testigo de lo que sucedió, pero le contó los hechos con los mismos detalles a otras personas, y hay pruebas independientes que lo corroboran.

La llamada telefónica

Según dijo, Giménez volvió a recriminarle una vez más que haya iniciado una relación con otro hombre, César. La obligó a llamarlo por teléfono, pero cuando atendió fue él quien habló.

«Me insultó, me amenazó, me dijo ‘ahora vas a ver’, algo así. Cortó y no pude comunicarme más», contó César al declarar como testigo ante los jueces Luis Giorgetti, Juan Pablo Encina Rivero y Natalia Pelosso.

Luego de cortar, Giménez amenazó a su ex pareja: «ahora vas a ver, te vas a morir». Estaban en la Bajada de Maida, un sector descampado, sin iluminación, en el que se puede circular a alta velocidad. Comenzó a zigzaguear, derrapó en el asfalto, en la banquina, hasta que volcó.

Sólo sufrieron algunos golpes, y los policías que llegaron al lugar trataron el caso como un accidente de tránsito. Cecilia fue derivada al Heller y a Giménez le permitieron que se fuera a su casa con Tomás, su hijastro, quien al día de hoy le dice «papá».

El bidón con nafta

El joven relató ante los jueces que esa noche «estaba desconocido. Andaba con un bidón con nafta, una lona y un encendedor, creo que iba a prender fuego la casa. Me dijo ¿ahora me vas a tener miedo? No lo reconocí».

Tomás se fue al Heller con su madre, quien le contó lo que había sucedido dentro del Corsa antes del vuelco. Al otro día, Giménez fue detenido. Desde entonces está con prisión preventiva.

El juicio continuará toda la semana con testigos de la fiscalía. A partir del lunes declararán los convocados por el defensor Carlos David Fernández.

La teoría del caso de la defensa es que fue un accidente por una conducción imprudente o por una falla del vehículo.