Allanaron el Banco Central en una causa contra Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, por presuntas maniobras con dólares

En un operativo de alto impacto institucional, la Justicia Federal allanó este lunes la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida se dio en el marco de una investigación contra Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jésica Cirio, por presuntas maniobras ilegales de compra y venta de dólares.

El procedimiento fue ordenado por el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal 11, y ejecutado por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales. Además del Central, se realizaron otros cinco allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo.

Un prontuario de alto vuelo

Piccirillo ya es una figura conocida en los tribunales federales.

Actualmente, cumple prisión domiciliaria en su casa de Banfield bajo una acusación cinematográfica: se lo investiga por haberle «plantado» armas y drogas a Francisco Hauque, un hombre al que Piccirillo supuestamente le debía la suma de 6 millones de dólares.

La nueva causa, caratulada preventivamente como «averiguación de delito», busca desentramar una red de operaciones cambiarias que habrían utilizado los canales del sistema financiero de manera irregular.

Qué busca la Justicia con los allanamientos a Piccirillo

En los seis operativos simultáneos, los efectivos policiales tenían órdenes estrictas de incautar Notebooks, celulares y computadoras que puedan contener registros de las transacciones, papeles comerciales y registros de depósitos o transferencias de divisas y cualquier suma de dinero que no guarde relación con los ingresos declarados de los investigados.

Este nuevo frente judicial complica la situación de Piccirillo, cuyo nombre saltó a la luz pública no solo por su matrimonio con Cirio, sino por el vertiginoso crecimiento de su patrimonio, que ahora es objeto de múltiples auditorías.