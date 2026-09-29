ANDIS: el segundo de Spagnuolo justificó las “ofrendas” a empresarios con argumentos religiosos

Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un descargo escrito ante la Justicia luego de que el fiscal federal Franco Picardi ampliara la acusación en su contra y contra otros exfuncionarios. El exsegundo de Diego Spagnuolo negó haber integrado una asociación ilícita y buscó explicar el contenido de conversaciones encontradas en su teléfono.

ANDIS: Garbellini justificó sus chats con empresarios por motivos religiosos

Según detalló Infobae, uno de los principales argumentos de Garbellini estuvo vinculado con el uso de términos como “hermano” y “ofrendas” en sus intercambios con Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, ambos señalados por la fiscalía como integrantes de la estructura investigada. El exfuncionario sostuvo que es creyente y que esas expresiones pertenecen al lenguaje religioso que compartía con ambos.

Garbellini afirmó que conoce a Atchabahian desde 2010, a través del Instituto de Diálogo Interreligioso, y explicó que en ese ámbito es habitual referirse como “hermanos” a personas sin vínculos familiares. También sostuvo que “ofrenda” era una expresión simbólica propia de esa comunidad y rechazó que aludiera a coimas o retornos.

La fiscalía, en cambio, interpretó esas expresiones como referencias a dinero derivado de adjudicaciones direccionadas en el sistema de compras SIIPFIS. Picardi también cuestionó un listado de empresas y montos que Garbellini envió a Calvete, al considerar que constituía información privilegiada utilizada para favorecer negocios irregulares. El exfuncionario aseguró que simplemente respondía a reclamos de proveedores por pagos pendientes.

Además, Garbellini negó haber manipulado licitaciones, firmado órdenes de pago o recibido instrucciones de Atchabahian. La causa tiene a 20 personas procesadas en segunda instancia por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.

Con información de Infobae