La conferencia de Scaloni: Messi, los nuevos capitanes, el recambio y la camiseta número 10 de la Selección

Además de referirse a su futuro al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló de varios temas en la previa del amistoso ante Bolivia. El entrenador confirmó que Lautaro Martínez y Julián Álvarez jugarán juntos, explicó qué pasará con la camiseta número 10 después de Lionel Messi y oficializó al Cuti Romero como nuevo capitán.

En principio, Lautaro y Julián compartirán el ataque ante Bolivia, en una prueba que el entrenador quiere aprovechar para evaluar cómo pueden complementarse. «Es una linda prueba para que se vea a los dos y ver qué nos pueden aportar. En un futuro veremos, son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que puedan jugar», explicó. El DT contó que ya los había probado juntos y dejó abierta la posibilidad de repetir la fórmula.

Respecto de la camiseta número 10, el pujatense confirmó que no será entregada a otro futbolista antes del último partido de Messi con la Selección en esta fecha FIFA. «La 10 no se la daremos a nadie hasta que sea el partido de Leo. Por suerte por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos decidido», señaló.

También habló de la sucesión de Messi como referente del plantel y reconoció que será difícil reemplazar todo lo que genera el capitán. «Es indudable que, más allá de jugador, lo que genera dentro y fuera no se lo he visto a nadie. Imaginate si va a ser difícil. No existe la sensación que genera él, pero tenemos gente que puede aportar liderazgo, buena gente, que es lo más importante», sostuvo.

Sin embargo, Scaloni remarcó que la ausencia del 10 también representa una oportunidad para probar distintas variantes de cara al futuro. «Al no estar Messi, como pasaría en cualquier equipo del mundo, un jugador como él pasa a ser indispensable y en nuestro caso es así. Pero por suerte en los partidos en los que él no ha estado el equipo ha respondido», explicó.

Scaloni y cómo jugar sin Messi: "Es indispensable, pero los partidos que no estuvo el equipo respondió. Le buscaremos la vuelta a jugar de otra manera, con dos delanteros, con tres delanteros, con tres centrales…". pic.twitter.com/irtJJSPOFs — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2026

En ese sentido, contó que buscarán aprovechar estos encuentros para ensayar distintas alternativas: «Se puede jugar de distintas maneras, con dos delanteros, tres, tres centrales, diferentes cosas que después te pueden valer para el futuro». Y dejó una certeza: «Nuestro fútbol pasa a través de la pelota, de juntar gente que juegue bien. Eso no va a cambiar si nosotros estamos acá, es nuestra identidad».

Los nuevos capitanes y el proyecto Mundial 2030

En ese nuevo escenario, Cristian Romero será el capitán de la Selección, mientras que Dibu Martínez será el segundo y Lautaro Martínez, el tercero. Scaloni contó que el defensor ya había sido elegido para asumir esa responsabilidad y que aceptó el desafío. «Vemos en él que puede serlo, es la realidad. Además es un gran jugador y pensamos que siempre va a estar defendiendo la camiseta de la Selección», explicó. También advirtió que deberá cuidar algunos aspectos de su comportamiento porque ahora será observado todavía más por sus compañeros.

Scaloni, sobre la capitanía en la Selección: "SERÁ CUTI, EL SEGUNDO EMILIANO MARTÍNEZ Y EL TERCERO LAUTARO". pic.twitter.com/FnUgmoJh3Y — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2026

Otro de los nombres que apareció fue Walter Samuel, ante las versiones sobre una posible salida del cuerpo técnico. El DT destacó el compromiso que tuvo el exdefensor con la Selección y recordó que rechazó una propuesta del Inter para continuar trabajando con el equipo argentino. «Además de ser importantísimo es mi amigo y yo quiero lo mejor para él. Si él quiere en algún momento tomar una decisión es justo que lo pueda hacer», afirmó. Y agregó: «Si es que es así, para nosotros es una pérdida importantísima y ya veremos qué pasa si después no está».

Scaloni también se refirió a Leandro Paredes, quien había declarado que pertenece a la Selección pese a no haber sido convocado para esta fecha FIFA. «¿Cómo no va a pertenecer? Sobre todo por lo que nos dio, es un histórico y porque particularmente lo queremos», expresó. El entrenador remarcó que las puertas están abiertas para el mediocampista y explicó que no volvió a hablar con él después de la final del Mundial porque «no había mucho que agregar».

"¿CÓMO NO VA A PERTENECER PAREDES A LA SELECCIÓN? NO HABLÉ CON ÉL, PERO ES UN HISTÓRICO, LO QUEREMOS Y LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS PORQUE ES UN GRAN JUGADOR".



Firma: Lionel Scaloni. pic.twitter.com/0Yc1jGmDLB — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2026

A diferencia de aquel primer proceso en el que asumió como entrenador interino, el oriundo de Pujato consideró que la Selección atraviesa ahora un momento diferente para afrontar la renovación. «Ahora hay un recambio pero con una base más sólida y sabemos el rumbo, el camino. En ese momento no sabíamos si éramos interinos o no, ahora hay una base diferente y gente en la que confiar», explicó. Para el entrenador, esa situación genera un contexto favorable para que los nuevos jugadores puedan incorporarse «sin presión».

De cara al futuro, Scaloni aseguró que la intención de cara al Mundial 2030 es mantener la competitividad de la Selección y que todavía existe material para hacerlo. «Falta un montón, pero siempre vamos a competir y eso lo tengo bien claro. Vemos que material hay, el hambre sigue estando de querer estar», sostuvo. Y destacó la predisposición del plantel durante esta ventana: «Ningún futbolista ha dicho que se tomaba esta fecha FIFA, al contrario, todos querían volver a juntarse».

Por último, el entrenador destacó la llegada de nuevos futbolistas, a quienes aseguró que vienen siguiendo desde hace tiempo. «Son chicos que demuestran que quieren estar, con unas ganas bárbaras, y les daremos la oportunidad de jugar», señaló. También habló de la renovación del plantel y aseguró que seguirán apareciendo nuevos nombres: «Los chicos de atrás vienen empujando. Seguiremos haciendo debutar jugadores, siempre con la cabeza de que no le regalamos nada a nadie y que el que tenga que laburar realmente lo merece», sentenció.