Juicio a Pity Álvarez: un perito descartó un cuadro psicótico durante el crimen. Foto: archivo NA

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz tuvo este miércoles una nueva audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, con cuatro testimonios y sin la presencia del músico, quien se ausentó por no sentirse bien. El debate continuará el próximo miércoles 23 de septiembre.

Un perito complicó la defensa de Pity Álvarez

Según detalló Todo Noticias, durante la jornada declararon Esteban Toro Martínez, integrante del Cuerpo Médico Forense; la psicóloga Adela Beatriz Ahuad, quien participó de una de las pericias; y los inspectores Walter Guayta y Mariano González, ambos policías.

Toro Martínez, uno de los profesionales que evaluó psicológicamente a Álvarez, sostuvo que no encontró elementos para afirmar que el músico atravesaba un cuadro psicótico al momento del crimen. Explicó que presentaba un trastorno por consumo de sustancias y dificultades en el control de los impulsos, aunque aclaró que esos factores no explicaban por sí solos lo ocurrido.

“No surgieron indicadores que me demuestren que en el hecho estaba psicótico”, afirmó el perito, según el medio nacional, quien agregó: “No encontré la perturbación del juicio”. También diferenció la paranoia clínica del miedo y señaló que este último pudo haber condicionado la manera de actuar del acusado.

Según Toro Martínez, la conducta de Álvarez fue “impulsiva, pero no indiscriminada”. En ese sentido, sostuvo que hubo una secuencia organizada: sacó el arma, disparó y luego se retiró. “Pity no disparó para todos lados”, remarcó.

Ahuad, en tanto, describió leves dificultades de concentración y recordó signos de somnolencia durante una entrevista de 2019, aunque aclaró que no impedían realizar las tareas propuestas.

Guayta recordó que recibió al músico cuando se presentó en una comisaría para entregarse, mientras que González participó de la búsqueda de cámaras de seguridad de Pinar de Rocha.

El juicio seguirá el 23 de septiembre a las 11.30 con otros cuatro testigos. Si Álvarez no puede asistir presencialmente, podrá participar por Zoom.

Con información de Todo Noticias