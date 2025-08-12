Crimen de Juan Riquelme en Roca: liberaron a dos imputados y serán controlados con tobillera electrónica

Este martes, la Justicia de Roca resolvió otorgar la libertad bajo control electrónico a dos hombres imputados como partícipes secundarios en el homicidio de Juan Ramón Riquelme. El hecho, ocurrido el pasado 13 de julio en barrio Nuevo, generó conmoción por la violencia y el intento de ocultar el cuerpo de la víctima.

La medida se adoptó tras una audiencia en la que la defensa penal pública solicitó el cambio de régimen de detención, pedido que contó con el aval del Ministerio Público Fiscal, pero no de la querella que representa a la familia de la víctima.

La decisión judicial y las nuevas medidas

El juez de Garantías Gustavo Quelin explicó que, aunque no se puede dictar el sobreseimiento hasta que se unifique la acusación conforme al artículo 56 del Código Procesal Penal, el grado de responsabilidad de los imputados se redujo con el avance de la investigación. En ese sentido, consideró razonable el planteo de la defensa.

En cuanto al cambio de calificación pedido por la defensa para calificarlo como “encubrimiento”, la fiscalía se opuso para que se aplique a uno de los imputados, no así para el otro. Mientras que la querella se opuso al plateo integral.

La resolución establece que ambos hombres sean liberados una vez que la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) verifique el funcionamiento de las tobilleras en sus domicilios. Además, uno de ellos deberá presentarse en fiscalía tres veces por semana, y el otro todos los días hábiles.

Cómo fue el crimen que conmocionó a barrio Nuevo

El 13 de julio, cerca de las 17, Juan Ramón Riquelme fue asesinado de tres disparos en la esquina de calles Cardenales y Defensa. Según la investigación, Riquelme había llegado al lugar para buscar a Javier Zurita. Al retirarse, fue interceptado por el propio Zurita, quien le disparó sin mediar discusión.

Uno de los proyectiles perforó un pulmón de la víctima, provocándole una hemorragia letal en pocos minutos. Lejos de pedir auxilio, el padre del presunto autor, Elio Omar Zurita, lo habría ayudado a arrastrar el cuerpo hacia el fondo de la vivienda.

Intentó ocultar el asesinato con ayuda

La investigación determinó que el autor del disparo huyó del lugar en bicicleta y, minutos después, volvió al lugar con una camioneta Toyota Hilux gris y acompañado por el inquilino de su padre, otro de los que recuperó la libertad bajo monitoreo. La intención era cargar el cuerpo y trasladarlo a otro sitio para hacerlo desaparecer.

Sin embargo, desde una casa de enfrente, la hermana de la víctima observó la maniobra. Sacó una foto con su celular y llamó al 911, lo que permitió que un rápido operativo policial evitara que el plan se concretara.