Apcarian asumió en el Superior Tribunal y puso en funciones al nuevo director de Informatización

Ricardo Apcarian asumió como nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y su primera actividad fue presidir el acto de asunción de Alejandro Di Marco como nuevo director del área de Informatización.

También participaron en la ceremonia los vocales Sergio Barotto, Sergio Ceci y Cecilia Criado y Miriam Daoud quien dejó el cargo tras más de dos décadas para acogerse al beneficio jubilatorio.

Apcarian destacó el trabajo informático dentro del Poder Judicial rionegrino: «Si bien hace muchos años que se ha innovado en muchos aspectos informáticos, a partir de la pandemia es cuando se armó el gran cambio en los servicios».

Recordó que «comenzamos con una mesa de entradas digital y fuimos tomando muchas decisiones en el Comité, con gran apoyo del STJ, tanto político como presupuestario» y dijo que «muchas de las decisiones las tomamos en soledad a nivel país. Otras provincias tomaban otros rumbos, compraban enlatados y Miriam nos decía que hagamos desarrollos propios, con nuestro propio equipo, con capacitación».

Remarcó que «los resultados están a la vista» porque «hoy somos el Poder Judicial de referencia en lo que hace a esta cuestión, cualquiera que haya ido a otra provincia a hacer una capacitación o a trabajar sabe que es así».

Apcarian también se refirió a la funcionaria que dejó su cargo: «Protagonizaste una de las transformaciones más grandes que ha tenido el sistema de justicia desde su creación. Todas las áreas colaboraron, pero la Dirección de Sistemas ha tenido un rol central en ese cambio».

