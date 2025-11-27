Apuñaló a una mujer que intentó evitar que agreda a su expareja en Neuquén y lo imputaron. Foto: Archivo.

Durante una audiencia realizada el miércoles, el fiscal Andrés Azar presentó cargos contra un hombre acusado de causar lesiones graves a una mujer que intervino para evitar que agrediera a su expareja.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre, cerca de las 22:45, cuando el imputado se acercó de manera agresiva a la mujer y una familiar intentó impedir el ataque. En ese momento, el hombre hirió a la familiar con un cuchillo en el abdomen, provocándole una perforación en el intestino delgado.

En medio del conflicto, otra persona intervino realizando disparos con un arma de fuego, lo que dejó heridos tanto al imputado como a la víctima. Sin embargo, las pericias químicas practicadas para detectar residuos de disparo arrojaron resultados negativos, por lo que el Ministerio Público Fiscal no atribuyó participación a esa persona por el momento.

Azar imputó al acusado por el delito de lesiones graves dolosas y pidió dos meses para completar la investigación. Además, solicitó prisión domiciliaria debido a riesgos de entorpecimiento, ya que los testigos son allegados al imputado y la víctima expresó temor por residir cerca de familiares del hombre.

La jueza de garantías Natalia Pelosso dio por iniciada la investigación, aunque redefinió la calificación legal del hecho como lesiones graves culposas, al considerar que los elementos expuestos no permitían acreditar intención de causar daño. También fijó un plazo de tres meses para investigar y rechazó la prisión domiciliaria por impedimentos legales, otorgando la libertad del acusado con restricciones de contacto y acercamiento por tres meses.

Previo a la formulación de cargos, la defensa pidió controlar la detención del imputado y el fiscal solicitó la recusación de la jueza Pelosso, al interpretar que había anticipado una opinión sobre la legalidad del arresto. El juez Cristian Piana intervino para resolver el planteo y rechazó la recusación, al no encontrar indicios de parcialidad.

Finalmente, concluido el incidente, Pelosso declaró ilegal la detención por considerar vencido el plazo de 48 horas previsto por ley, ordenó la liberación inmediata del hombre y remitió las actuaciones a la Secretaría de Superintendencia.