Golpeó brutalmente a su pareja en Bariloche: enfrentará una causa por lesiones y amenazas

Un joven que atacó a golpes a su pareja e intentó ahorcarla en presencia de su pequeño hijo deberá cumplir con estrictas medidas cautelares durante cuatro meses, mientras se lo investiga por lesiones leves y amenazas agravadas por contexto de violencia de género.

“Movido por los celos”, según relató el fiscal a cargo del caso, el sujeto increpó a la mujer cuando salió al portón de la vivienda en la que se encontraban, en el barrio Virgen Misionera, a recibir al hijo de cinco años que tuvo con otra pareja. Esa situación generó el enojo del imputado, que “se abalanzó y comenzó a ahorcarla con las dos manos”.

También le aplicó golpes de puño en la espalda y otras partes del cuerpo, además de amenazarla de muerte. El fiscal desistió “por razones de objetividad” de acusarlo por tentativa de homicidio, en razón de que el joven -luego de su primer estallido de furia- se retiró del lugar “pateando la puerta”.

El hecho investigado ocurrió el último lunes, cuando la pareja acababa de volver de la playa, donde habían compartido varias cervezas. Registraban cuatro años de convivencia y según la víctima le tocó padecer varias situaciones de violencia psíquica y física, pero nunca denunció porque tenía voluntad de recuperar la relación. Hay informes de la Oficina de Atención a la Víctima que dan cuenta de la vulnerabilidad de la joven.

Aun así, la reconstrucción del hecho a investigar refiere también que la víctima empuñó un cuchillo como un acto de defensa y para pedirle al agresor que se retire.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en la tarde de ayer y el acusado recuperó la libertad luego de permanecer dos días con prisión preventiva. Su defensa dijo que no se oponía a los cargos tal como fueron descriptos ni a las medidas cautelares ,pero que tenía “otra teoría” sobre lo sucedido.

Señaló que en la relación había agresiones mutuas y que familiares del joven aseguran que más de una vez lo vieron “golpeado y arañado”, por acciones atribuidas a su pareja.

Fuentes judiciales sostuvieron también que el ambiente en el que se desenvolvía la pareja está signado por el consumo de alcohol y drogas, y que el muchacho ahora acusado no tiene antecedentes como autor de otros delitos pero sí como víctima de una tentativa de homicidio, con un balazo en el pecho, ocurrida hace dos años.

El juez de Garantías César Lanfranchi, quien convalidó la presentación de los cargos, dispuso la prohibición de acercamiento y contacto entre el imputado y la víctima y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. La mujer además recibirá un botón antipánico y asistencia psicológica.