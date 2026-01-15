Atacó con un cuchillo al hijo de su pareja en Piedra del Águila: quedó imputado y detenido en su casa

Un violento episodio ocurrido en Piedra del Águila terminó con la formulación de cargos contra un hombre acusado de intentar matar al hijo adolescente de su pareja durante una discusión en una vivienda de la localidad.

La acusación fue presentada por el fiscal del caso, Hernán Scordo, durante una audiencia realizada por videoconferencia desde San Martín de los Andes, donde también se dispusieron medidas cautelares para resguardar a las víctimas y avanzar con la investigación.

El ataque durante una discusión familiar

Según la teoría del caso de la fiscalía, el hecho ocurrió el 14 de enero alrededor de las 6 de la mañana. El imputado ingresó al domicilio de su pareja y comenzó una discusión que fue subiendo de tono.

En ese contexto, el hijo de la mujer, un adolescente de 17 años, se despertó e intentó intervenir para calmar la situación y retirar al acusado de la vivienda. Durante un forcejeo, el hombre extrajo un cuchillo de unos 22 centímetros que llevaba en una mochila y lo apuñaló en la zona torácica, además de provocarle una herida en uno de los brazos.

Lesiones y detención

La mujer intentó interponerse para frenar el ataque, lo que impidió que el acusado consumara el homicidio. En medio del forcejeo, ella también sufrió lesiones cortantes en una de sus manos.

Un vecino alertó a la Policía y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron al imputado aún con el arma blanca en su poder, por lo que fue inmediatamente detenido.

Cargos y medidas judiciales

La fiscalía imputó al acusado por tentativa de homicidio simple y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real. El juez Maximiliano Bagnat avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de tres meses y dispuso prisión domiciliaria por un mes, además de prohibirle todo contacto con las víctimas.