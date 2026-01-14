Imputaron al agresor de un brigadista de Splif: son familiares y tienen teorías distintas del hecho

Un brigadista de Splif fue agredido por un poblador y familiar en una discusión en El Manso. Archivo

El juez de Bariloche, César Lanfranchi, dio por formulados los cargos por lesiones a un poblador del paraje El Manso por agredir con una navaja a un brigadista del Splif (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) en una discusión.

El imputado es Miguel Ángel Montero y tendrá una restricción de contacto con la víctima, Cristian Bayer, que además de brigadista es su vecino, ya que reside a solo 50 metros de su vivienda, y cuñado.

En una audiencia virtual exprés, el juez Lanfranchi escuchó dos teorías del mismo hecho pero como no hubo oposición a la formulación de cargos avanzó en la imputación y otorgó un plazo de cuatro meses, hasta el 14 de mayo de 2026, para avanzar en la investigación, según lo solicitado por el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien.

La audiencia de formulación de cargos al agresor de un brigadista del Splif se realizó de manera virtual. Imagen captura de pantalla

La acusación fiscal motivó la discusión en la prohibición de hacer fuego

En el relato de lo sucedido, el fiscal indicó que el 8 de enero pasado alrededor de las 14, en inmediaciones de la pasarela ubicada a la altura del kilómetro 22 de la Ruta Provincial 83, en El Manso, Montero interceptó a Bayer a quien le manifestó su malestar porque el Splif no permite hacer fuego y lo acusó de ser “el informante” que envió a “apagar el fuego” el martes anterior.

La tensa discusión tuvo la intervención del hijo del imputado, quien a su vez es sobrino de la víctima, quien apartó del lugar a su padre, pero Montero regresó, extrajo de sus pertenencias una navaja con una hoja de 22 centímetros “con clara intención de continuar agrediendo físicamente” a Bayer, relató el fiscal, quien precisó que al intentar cubrirse el rostro la víctima, el agresor produjo la herida en una mano provocándole un corte en la cara palmar de la primera y segunda falange del dedo mayor de su mano izquierda.

El agresor continuó golpeando e insultando a la víctima hasta que éste sacó de su mochila un machete y Montero cesó en la agresión.

La defensa habla de "problemas familiares de larga data"

El defensor oficial Nahuel Benac, en representación de Montero, dijo que su asistido le dio una “versión diferente de lo acontecido” y remarcó el vínculo familiar que tienen ambos hombres, algo que el fiscal no mencionó en su acusación, y aludió a “problemas familiares de larga data por un abuso y una servidumbre de paso”.

El defensor no abundó en detalles respecto de su teoría del caso ni se opuso a la formulación de cargos, solo indicó que en el plazo de investigación se trabajará sobre otra motivación respecto del origen de la agresión.

El fiscal pidió en principio una restricción de acercamiento y contacto a una distancia de 200 metros del imputado hacia la víctima, pero el defensor indicó una imposibilidad de cumplimiento porque ambos residen a una distancia de 50 metros, por lo tanto el juez Lanfranchi definió una restricción de contacto por cualquier vía -incluyendo redes sociales- del agresor hacia la víctima.

Antes de que venza el plazo para la investigación, el juez indicó que se deberá realizar una audiencia para analizar la posibilidad de una conciliación y acuerdo de partes previo a avanzar con la causa penal.