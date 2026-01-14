Confirmaron la prisión preventiva en una causa por intento de homicidio agravado en Regina

La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de uno de los imputados en una causa por homicidio agravado en grado de tentativa en Regina, tras una audiencia de revisión solicitada por la defensa. El juez revisor, Luciano Garrido, consideró que persisten los riesgos procesales, especialmente el de entorpecimiento del accionar judicial.

La decisión fue adoptada en el marco del legajo del Ministerio Público Fiscal que investiga un violento hecho ocurrido en septiembre del año pasado y que tiene a tres personas imputadas.

La audiencia de revisión

La audiencia se desarrolló con la participación de la fiscal jefa María Belén Calarco, la fiscal adjunta Yamila Achelender Vera y el defensor particular Federico Dalsasso. El imputado intervino de manera remota desde el establecimiento penal.

La defensa solicitó la revisión de la prórroga de prisión preventiva dictada el 29 de diciembre de 2025, al considerar que los fundamentos originales habían variado y que existían medidas menos gravosas para asegurar el proceso.

El planteo de la defensa

El abogado defensor sostuvo que la prisión preventiva había sido otorgada inicialmente para evitar el entorpecimiento de la investigación, en un momento en que restaba recolectar testimonios. Según argumentó, esas diligencias ya se realizaron, por lo que el riesgo procesal invocado habría disminuido.

En ese sentido, propuso alternativas como prohibiciones de acercamiento a testigos, restricciones de contacto y la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, entendiendo que esas medidas resultaban suficientes para neutralizar cualquier peligro.

La postura del Ministerio Público Fiscal

Desde la fiscalía rechazaron el planteo y sostuvieron que el riesgo de entorpecimiento continúa vigente. Señalaron que las entrevistas realizadas durante la investigación son preliminares y que los testimonios relevantes serán los que se produzcan ante el tribunal de juicio.

Las fiscales remarcaron la gravedad del hecho imputado —homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, mediante el uso de arma de fuego, en grado de tentativa— y advirtieron que la libertad del imputado podría afectar la voluntad de víctimas y testigos de declarar sin presiones.

La decisión judicial

Al momento de resolver, el juez destacó que la prisión preventiva no se limita únicamente a la etapa de investigación, sino que tiene como finalidad garantizar todo el proceso penal, incluida la instancia de juicio.

En ese marco, consideró que la medida cautelar resulta proporcional y necesaria para asegurar que las víctimas y testigos puedan declarar con libertad y sin condicionamientos, dada la gravedad del delito atribuido y la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo.

Prisión preventiva confirmada

Finalmente, el magistrado resolvió confirmar la prórroga de la prisión preventiva dispuesta el 29 de diciembre de 2025, manteniendo al imputado privado de la libertad mientras avanza la causa hacia las próximas etapas procesales.

En este sentido, a pesar de la oposición de la defensa, que solicitaba el beneficio de la prisión domiciliaria o el uso de tobillera electrónica, Garrido ratificó la decisión de mantener la detención preventiva hasta el próximo 9 de mayo.

La investigación continuará su curso, con la preparación del control de acusación y la eventual elevación a juicio, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal de los imputados.