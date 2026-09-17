Avanza el juicio por Loan Peña: quiénes son los cinco testigos que declaran este jueves 17 de septiembre

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este jueves en Corrientes con la declaración clave de cinco testigos citados por el Tribunal. Las Justicia busca esclarecer qué sucedió con el pequeño que desapareció en 2024 en la localidad correntina 9 de Julio cuando fue visto por última vez en un almuerzo familiar.

Cinco testigos declaran este jueves en el juicio por Loan: lo que se espera de la audiencia

De acuerdo a la información brindada, este 17 de septiembre prestarán testimonios Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

Las declaraciones abarcarán desde la búsqueda inicial del niño hasta el hallazgo de dos celulares y el relato de una mujer que afirmó haber visto a una persona lavar la camioneta del matrimonio Pérez Caillava dos días después de la desaparición de Loan.

El primero en pasar será Jorge Alfredo Delgado: fue quien encontró dos celulares dentro de una bolsa que estaba en un cesto de residuos próximo a su domicilio. Uno de los aparatos estaba encendido y sonaba. Delgado advirtió en la pantalla una imagen que vinculó con una enfermera del hospital zonal de 9 de Julio que atendió a Caillava el día de la desaparición de Loan. Su testimonio buscará precisar cuándo y dónde aparecieron los teléfonos.

Luego declarará Martín Antonio Robledo, enfermero del hospital de 9 de Julio: el testigo se enteró cerca de las 18:40 del 13 de junio de 2024 de que Loan no había regresado y se trasladó en ambulancia, junto con una médica y el chofer, hasta la casa de Catalina Peña.

El tercer turno será de Diego Axel Luque, quien formó parte de un rastrillaje el viernes 14 de junio de 2024: durante una recorrida a caballo por campos y picadas cercanas, observó una huella pequeña sobre barro húmedo. Esperan que pueda precisar información sobre la ubicación de esa marca, los recorridos realizados durante la búsqueda, los accesos rurales de la zona y explicar su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez.

La cuarta persona en ingresar a la sala será José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios: según su relato previo, cerca de las 16:30 del 13 de junio recibió al hermano de Loan, quien le avisó sobre la desaparición. Ante ello, fue a la comisaría, habló con el entonces comisario Walter Maciel. En el trayecto, Ojeda se cruzó con Benítez, quien circulaba solo en una motocicleta, aparentemente sin remera y con una prenda roja enrollada en un brazo. Al llegar al lugar de la búsqueda, vio a Caillava y a Carlos Pérez junto a la Ford Ranger.

La jornada de declaraciones finalizará con la intervención de Brisa de los Ángeles Contreras. La testigo relató que el sábado 15 de junio de 2024, alrededor de las 15:15, pasó frente a la propiedad de Caillava y observó una camioneta blanca 4×4 con cúpula en el predio. Según su testimonio, advirtió a una persona –aparentemente una mujer- limpiando el área de la rueda delantera izquierda del vehículo.

Asimismo, Contreras aportará información sobre el presunto traslado de maquinaria desde la vivienda de la imputada hacia la casa de su excuñado.

Con información de Infobae