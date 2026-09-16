Juicio por Loan Peña: declara el perito que analizó el ADN hallado en la camioneta de Pérez y Caillava

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 y aún no se esclarece su caso.

El juicio por la desaparición de Loan Peña, el nene desaparecido en 2024 en Corrientes, se reanudará este 16 de septiembre con la audiencia número 28 que podría quedar marcada por la declaración de dos peritos que intervinieron en el análisis y recolección de evidencia durante la investigación.

La nueva jornada llega después de una de las semanas más intensas donde tres de los principales acusados –Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel-, declararon ante el tribunal y dieron sus propias versiones de lo que ocurrió el día en que Loan desapareció.

Nueva audiencia en el juicio por Loan: por qué es clave la declaración de este miércoles

Este miércoles declararán Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

El testimonio de mayor relevancia es el de Noeda porque es quien intervino en el proceso analítico y en la elaboración de las conclusiones del informe pericial realizado sobre muestras obtenidas de la camionera Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el matrimonio que formó parte del almuerzo de la abuela Catalina.

Una de las muestras, identificada como M10, fue obtenida mediante un hisopado en el guardabarro derecho del vehículo. Según la requisitoria de elevación a juicio, el Informe Pericial 541/24 determinó que contenía «un perfil de ADN nuclear mezcla de un individuo masculino apto para cotejo», aunque aún no se precisó si su origen corresponde a sangre, un rastro por contacto u otro fluido.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que debido a la baja cantidad de ADN se realizaron tres amplificaciones o corridas y se elaboró un perfil consenso apto para comparaciones. Además, quedó material remanente para eventuales estudios complementarios.

En este sentido, Noeda fue citado para explicar ante los jueces los alances científicos del resultado de M10, su aptitud para realizar comparaciones y las posibilidades de determinar si Loan pudo haber sido o no uno de los aportantes de esa mezcla genética.

La requisitoria también consigna que posteriormente el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste analizó la muestra M10 y concluyó que “no se logró obtener material genético analizable”. En el mismo se consta que, ante una consulta sobre las luminiscencias detectadas en el guardabarro delantero derecho de la camioneta, el jefe de la División Laboratorio Químico de la PFA informó que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana”.

Por otra parte, el segundo testigo convocado es Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

De acuerdo a la información oficial, el 20 de junio de 2024, cerca de las 17.30, el especialista arribó a la zona rural de 9 de Julio donde documentó el hallazgo de una pequeña cinta, tela o hilo de color rojo. El elemento también aparece mencionado en la requisitoria de elevación a juicio.

La Fiscalía indicó que Quiroz tomó fotografías del elemento con un testigo métrico, registró las coordenadas del lugar, lo recolectó utilizando guantes y lo colocó en un sobre de papel. El perito conservó la evidencia hasta que fue entregada el 5 de julio.

Quiroz también fue convocado en otra oportunidad para fotografiar una pequeña huella. Este miércoles, ante el tribunal, deberá reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hallazgo de la cinta roja, precisar su ubicación, su estado original y explicar el procedimiento utilizado para recolectarla y preservarla.

Su declaración también permitirá reconstruir la cadena de custodia del elemento hasta su entrega a la Justicia y precisar la ubicación de la huella que documentó durante la investigación.

Con información de Infobae