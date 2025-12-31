Balacera frente a un bar de Allen: imputaron al presunto agresor y le dictaron prisión preventiva

Un joven de 23 años fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego tras un violento ataque ocurrido en la ciudad de Allen. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva, medida que fue confirmada por el juez de Garantías.

El hecho se registró el sábado 27 de diciembre alrededor de las 5 de la madrugada, en la vía pública, cuando la víctima se encontraba junto a un grupo de amigos y fue atacada a balazos por el imputado.

El ataque y las víctimas

Según la acusación fiscal, el acusado efectuó entre tres y cinco disparos con un arma de fuego dirigidos al cuerpo de la víctima con intención de darle muerte. Uno de los proyectiles impactó en la zona de la espalda, provocándole una herida de gravedad.

El hombre herido fue asistido en el hospital local de Allen y posteriormente derivado a otro centro de salud, donde permanece internado con pronóstico reservado. En el mismo episodio, otra persona que circulaba en motocicleta por el lugar resultó lesionada, aunque las heridas fueron certificadas como leves y se encuentra fuera de peligro.

Calificación legal

El imputado quedó acusado por los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, abuso de arma y portación de arma de fuego de uso civil, todo en concurso real, conforme a los artículos del Código Penal.

La prueba reunida

Entre los elementos probatorios presentados por la fiscalía se encuentran el acta del procedimiento policial de la Unidad 6 de Allen, entrevistas a testigos, certificados médicos, diligencias del Gabinete de Criminalística, actas de allanamientos e informes de la División Judicial de Investigaciones.

A esto se sumaron la denuncia radicada en la fiscalía descentralizada de Allen, el informe del hospital local y las constancias médicas del centro de salud donde fue trasladada la víctima.

La decisión judicial

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Si bien la defensa penal pública propuso medidas menos gravosas, el juez de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y ordenó que el imputado continúe detenido bajo prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.